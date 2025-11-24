Estos son los dos proyectos claves para el Gobierno que marcarán agenda del Congreso

Debate en la plenaria del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A siete meses de que desaparezca el Ministerio de Igualdad, el Congreso volverá a discutir las bases jurídicas de su existencia. Las comisiones primeras de Senado y de Cámara están citadas este martes a las 10 de la mañana para discutir el proyecto de ley con el que el gobierno de Gustavo Petro espera subsanar los vicios de trámite en su creación, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional.

Que vayan a discutir el proyecto de manera conjunta, luego de que pasaran varios meses sin ser agendado, muestra que el Congreso, aún en época electoral, estaría dispuesto a meterle el acelerador a los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, se espera una férrea oposición de algunas bancadas que durante los últimos meses han criticado la gestión de la cartera.

Esta entidad ha tenido una alta rotación de ministros. De los 60 jefes de cartera que ha nombrado el jefe de Estado, tres han pasado por ese ministerio. La primera fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien salió en medio de los choques con el presidente por la llegada de Armando Benedetti al gabinete. Luego estuvo Carlos Rosero. Y, en la actualidad, lo dirige Juan Carlos Florián.

Las críticas también tienen que ver con su ejecución presupuestal. Tal y como lo contó El Espectador, a inicios de octubre, la cartera apenas había ejecutado el 1,9 % de un presupuesto que asciende a los COP 1,2 billones con una cifra de funcionamiento (COP 798.523 millones) que es mayor a la de inversión (COP 498.912 millones). En efecto, la demora en la ejecución, en medio de la crisis fiscal a la que se enfrenta el país en 2026, podría golpear la discusión en el Congreso.

Además, durante el transcurso de la semana, las comisiones económicas discutirán el proyecto de financiamiento, con el que el Ejecutivo espera recaudar COP 16 billones para fondear el presupuesto de 2026.

Desde la oposición han dicho que no permitirán el avance del proyecto y el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, ha planteado que está en juego el pago de la deuda externa por la ponencia de archivo. También habrá debates de control político a la ministra de las TIC, Carina Murcia; al del Trabajo, Antonio Sanguino; a la de Transporte, María Fernanda Rojas, y a la de Comercio, Diana Marcela Morales.

Desde la Comisión Tercera de Senado se radicó la ponencia de archivo a la reforma. El texto contiene las firmas de 10 legisladores de esta célula y podría tomar fuerza luego de que la discusión se hubiese estancado esta semana por falta de trámites administrativos para el desarrollo de la sesión convocada el pasado miércoles.

Según argumentaron los firmantes, “la iniciativa no responde a las necesidades estructurales del país y sus defectos podrían agravar la situación fiscal, afectando la inversión, el ahorro y el empleo”. El texto cuenta con la firma de los senadores Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez y Karina Espinosa (Liberal), Efraín Cepeda y Liliana Bitar (Conservador), Juan Carlos Garcés (La U), Ciro Ramírez y María Angélica Guerra (Centro Democrático), Antonio Zabaraín (Conservador), Jairo Castellanos (ASI), a los que, además, se les sumarían otras salas.

