Presidente Gustavo Petro se reunió con la bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño

Presidente Gustavo Petro se reúne con la bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño. Foto: Archivo Particular

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El presidente Gustavo Petro se reunió en la noche de este viernes 13 de marzo con los integrantes de la nueva bancada del Pacto Histórico en Senado y Cámara de Representantes en la Casa de Nariño.

La reunión se convocó para que los asistentes llegaran a las 7:00 pm y se da cinco días después de que en urnas, el pasado 8 de marzo, esta fuerza de izquierda lograra 4,4 millones de votos en el Senado y obtuviera al menos 25 curules en esa corporación.

En este momento, esa colectividad lucha en los escrutinios por conseguir más curules para el Senado, además de la posibilidad de una novena curul en la circunscripción de Bogotá en la Cámara, lo que terminaría por cimentar su mayoría en la capital.

“Nos dimos cuenta que había muchas mesas, más de 130 mesas, donde había cero votos para el Pacto Histórico, lo cual es matemáticamente y políticamente imposible, porque sí había votos para el Senado. Impugnamos las mesas con nuestros abogados y abogadas, encontramos que sí había votos”, le contó a El Espectador la representante María Fernanda Carrascal, la cabeza de esa lista de la colectividad afín al presidente Gustavo Petro.

En el encuentro también estuvieron presentes otros funcionarios del Gobierno, como el ministro del Interior, Armando Benedetti; la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón Ortiz, y el jefe de Gabinete, José Raúl Moreno.

Esta reunión se da en medio de varios trinos del presidente Petro que desataron y solicitudes a la Procuraduría para que investigue las declaraciones. El jefe de Estado respondió que “lo que hacemos los presidentes todos los días es hacer política”.

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Uno de los pronunciamientos que levantó ampolla en diferentes sectores fue el que dirigió, sin mencionarlo, contra Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. “Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro (...) aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, dijo el presidente.

Varios criticaron a Petro señalando que el mensaje no solo implicaría participación en política, sino incluso que sería homofóbico. De hecho, el propio Oviedo le respondió. “Presidente Gustavo Petro, periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”, dijo.

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A todo esto se suma el choque entre Petro y la Procuraduría por las menciones del mandatario sobre un presunto fraude electoral. El ente solicitó que se emita una medida cautelar para que se ordene a Petro no realizar esas declaraciones. “Por objeción de conciencia y por mi libertad propia no me dejó censurar de nadie. El derecho a expresar el pensamiento es fundamental, si el presidente no defiende su derecho, se arrincona a toda la libertad en Colombia”, contestó el presidente.

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