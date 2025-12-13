¿Consulta de la derecha y centroderecha sigue en pie? Esto es lo que se sabe

Alianza de Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán busca integrar a Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria. Foto: Archivo Particular

La consulta de la derecha y la centroderecha ha tenido varios movimientos esta semana y ha quedado en duda la participación de algunos nombres claves. Inicialmente, la idea era que desde partidos y quienes están por firmas se midieran el 8 de marzo, pero diferencias internas ya han dejado dudas sobre cuáles serán las caras en ese tarjetón.

Por ahora, lo claro es que Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas, quienes van por firmas, tienen la mira en participar en un mecanismo. A ellos se suma Juan Manuel Galán, quien tiene el aval de su partido, Nuevo Liberalismo, y ya había anunciado una alianza con el exsenador de Cambio Radical y el exministro.

Otro de los nombres que está en esas conversaciones es Vicky Dávila, quien también se presentó por firmas. La exdirectora de Semana ha estado en varias reuniones con precandidatos en esa vía, pero estaría alistando su llegada a ese mecanismo.

Sin embargo, hay varios que ya dieron el no. A pesar de que el expresidente Álvaro Uribe había planteado que se uniera el sector que va desde “Abelardo [de la Espriella] hasta [Sergio] Fajardo”, tanto el abogado como el exgobernador ya declinaron. El primero planteó que las 4,8 millones de firmas que presentó ante la Registraduría lo impulsan a ir solo, mientras que el segundo afirmó que ese mecanismo solo podría favorecer a los extremos.

Tras esa negativa de ambos nombres, varias fichas comenzaron a moverse. Desde el Centro Democrático, Uribe aseguró que estaban evaluado la posibilidad de que la candidata seleccionada entre las senadoras Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia no participara, aunque dejó claro que sí estaban dispuestos a aportar a la “unidad”.

Si bien la consulta está en veremos, desde varios sectores se ha hablado de hacer parte de una encuesta calificada para seleccionar. Esa propuesta la han visto con buenos ojos Fajardo y Abelardo, pero todavía siguen las conversaciones.

