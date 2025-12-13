Ley de garantías tocará nombramientos de embajadores: sindicatos y asociaciones prenden alertas

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, habla durante una rueda de prensa. Foto: EFE - Carlos Ortega

El 1 de febrero se cerrará la puerta en la Cancillería a cualquier tipo de nombramiento que no sea de carrera en las misiones diplomáticas de Colombia. La razón es simple: después del 31 de enero, entra en vigencia la ley de garantías que prohibirá la contratación no solo a nivel nacional, también en materia de movimientos diplomáticos.

Las próximas semanas serán claves en esa materia, pues también está pendiente la sanción de un decreto que ya fue publicado para comentarios y elimina casi todos los requisitos necesarios para ser embajador. Por esa iniciativa ya se prendieron las alertas, pues abriría la puerta a facilitar nombramientos de tipo político, sobre todo en fechas preelectorales.

“Eso es particularmente preocupante porque abre la puerta para que personas que no cuentan con requisitos mínimos estén a cargo de la elaboración y la ejecución de política exterior en el país, embajadas y consulados. Esto además, obviamente, en un ambiente preelectoral, y ad portas de Ley de Garantías, abre la puerta para que haya nombramientos de personas no idóneas en las próximas semanas, en caso de que ese decreto sea sancionado antes de que entre en vigor ley de garantías a finales del mes de enero”, aseguró Julián Silva, presidente de Asodiplo.

En esa línea, el funcionario señaló que quienes asuman en estas fechas ese tipo de cargos tendrán que “lidiar con unos momentos bastante complicados en materia de política exterior para el país”. Y a eso se suma que muchos de ellos tendrán que participar en la logística de las elecciones de 2026, por las que la Registraduría ya está adelantando capacitaciones con las misiones diplomáticas.

“Nosotros simplemente hacemos un llamado a que todo el proceso electoral, especialmente de Colombia, en el exterior, a través de los consulados, sea un proceso transparente, un proceso en el que se den todas las garantías y que, indistintamente, los funcionarios que participen de estos procesos, que en su mayoría van a ser funcionarios de carrera, se respete, por supuesto, esa independencia que tenemos los de carrera para poder garantizar, desde luego, los resultados más transparentes y óptimos en pro de la democracia colombiana”, agregó Camilo Vizcaya, presidente de Unidiplo.

Precisamente alrededor de los cargos en el exterior ha habido varios movimientos en estas semanas. Entre ellos, la publicación de la hoja de vida de Alfredo Saade, el polémico pastor y exjefe de despacho, como embajador en Brasil.

Este viernes, además, se conoció que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló el nombramiento de Alfredo Molano Jimeno como consejero de Relaciones Exteriores de Colombia en México. De acuerdo con el fallo, había varios funcionarios de carrera diplomática que debieron ser priorizados antes que él en el cargo.

