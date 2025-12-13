Cepeda respondió a críticas por reunión con AmCham: “Necesitamos una conversación abierta”

El senador y precandidato Iván Cepeda se reunió con María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, y empresarios. Foto: Archivo Particular

Los ruidos que generó la reunión del precandidato Iván Cepeda con empresarios de la Cámara Colombo-Americana (AmCham) y Aliadas ya tuvieron respuesta del precandidato. Desde San Onofre, aseguró que ha iniciado “encuentros y conversaciones con diversos sectores del empresariado”, todo con miras a un “Gran Diálogo Nacional”.

Desde la oposición fue de donde vinieron las críticas. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que “Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”. Precisamente este sábado reiteró sus críticas y agregó que lo que busca el candidato de la izquierda es lo mismo que, bajo su óptica, había hecho Hugo Chávez: “Engañó al sector privado cuando era candidato, lo atrajo y en el gobierno lo acabó”.

La respuesta de Cepeda llegó desde un evento en Sucre, desde donde aseguró que seguirá con los diálogos con el empresariado. Incluso, se dirigió directamente a Uribe, a quien señaló de considerarse “dueño del empresariado y que se necesita su permiso para dialogar con los gremios”.

“Colombia no necesita más odio ni más miedo. Lo que necesitamos es una conversación abierta entre todos los sectores del país”, agregó.

Previamente, Cepeda había dicho que se trató de un “diálogo productivo desde posiciones diversas, como corresponde en un debate democrático”. A eso respondieron las precandidatas del Centro Democrático, así como el abogado Abelardo de la Espriella, quien dijo a su vez que se trataba de abrir “espacios de legitimidad a figuras que han validado ‘todas las formas de lucha’ constituye un error histórico”.

Con miras a las elecciones, varios precandidatos están buscando diálogos con los cuales recibir el respaldo de sectores como el empresariado. Eso mismo está ocurriendo a nivel político, donde ha habido varios encuentros para tratar de sellar alianzas. Del lado del Pacto Histórico, van en camino al frente amplio y por ello se han dado encuentros entre Cepeda, el exministro Juan Fernando Cristo y el exembajador Roy Barreras, quienes buscan medirse el próximo 8 de marzo en una consulta. Del lado del Centro Democrático, el mismo Uribe ha dicho que evalúan la posibilidad de que no se participe en este mecanismo y se abrió la puerta a elegir por medio de una encuesta.

