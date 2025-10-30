Carlos Caicedo inscribió comité para recoger firmas: así avanzan las demás campañas

Carlos Caicedo inscribió su comité de firmas. El exgobernador Héctor Olimpo Espinosa y el exministro Mauricio Lizcano ya superaron cada uno el millón de votos. Foto: El Espectador

El polémico exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo inscribió este jueves en la sede de la Registraduría de Bogotá el comité significativo de ciudadanos con el que espera avalar su candidatura presidencial. Caicedo se convierte en la persona número 82 que inicia un proceso para recoger firmas. Así, tienen 46 días para recoger 630.000 firmas, que es el número mínimo de apoyos que necesitan para darle pie a su candidatura.

El exgobernador decidió lanzarse, luego de que el Consejo de Estado le quitara, en febrero pasado, la personería jurídica a Fuerza Ciudadana. Pero no es el único que se inscribirá este jueves. El Espectador confirmó que se inscribirán otros dos candidatos por firmas: el Movimiento Republicano de Carlos Arturo Sánchez Manrique y el Movimiento Afroscol Progresista del candidato Iván Hernando Torres Vidal.

Por otra parte, está pendiente de que se solucione la situación de Daniel Quintero. A inicios de esta semana, el exalcalde de Medellín fue a la Registraduría, pero no pudo inscribir la candidatura ante una consulta de la entidad al Consejo Nacional Electoral (CNE) para aclarar si el exalcalde podría inscribirse, pese a haberse inscrito –y luego renunciar– a la consulta del Pacto Histórico. El CNE, en todo caso, ya respondió que la decisión es del resorte del registrador nacional, Hernán Penagos.

Mientras se soluciona ese enredo jurídico y varios comienzan a recolectar firmas, ya varios han conseguido superar el millón de firmas. Es el caso del exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, quien anunció que ya consiguió, con su grupo Colombia Diferente, el millón de firmas y tiene la meta de entregar, como mínimo, 1,4 millones de rúbricas. “Sentimos que nuestro mensaje ha llegado con entusiasmo porque no estamos generando más divisiones ni polarización, queremos ser puente para todos los sectores, grupos y regiones que componen a nuestra querida Patria”, dijo Espinosa.

El exgobernador hace parte del grupo de exmandatarios que conformaron Poder de las regiones. Este incluye a Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga). Pese a que definirán a su candidato por encuesta, los cuatro están recogiendo firmas de manera individual. De hecho, Zuluaga ya está sobre las 900.000 y, como Espinosa, espera entregar 1,4 millones.

Y dos exministros de las TIC también han avanzado. Mauricio Lizcano, quien ocupó el cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, está sobre los 1,25 millones de firmas. Y David Luna, quien fue ministro en el gobierno de Juan Manuel Santos y luego llegó al Senado con Cambio Radical –partido al que renunció–, también superó el millón de votos. Al grupo que lleva más de un millón de apoyos se suma el también exministro de Santos, pero de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

