“Debe suspenderse apoyo de personal militar colombiano”: crece tensión de Colombia y EE.UU.

El presidente Gustavo Petro anunció una incautación de 2,8 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Pacífico y la captura de tres personas: un colombiano y dos ecuatorianos. En la misma publicación, el primer mandatario dio una orden que añade una nueva capa a la tensión actual con la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

“La armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de cocaína en el Pacífico central. Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas”, escribió Petro en X.

Según los detalles que dio el presidente Petro, la interdicción ocurrió este miércoles en el marco del plan de campaña estratégico conjunto Ayacucho Plus. En el operativo se detectó una lancha rápida con tres tripulantes y con una carga de 94 costales que “por sus características se asemejan a sustancias ilícitas”.

Luego de entregar esa información, el presidente dio la orden de que “debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”. Además, etiquetó en la publicación a Fox News, el medio estadounidense que es cercano al presidente Trump, algo que ha hecho en otras publicaciones en X con la intención de que estas declaraciones tengan eco en la Casa Blanca.

La armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de Cocaína en el Pacífico central.



Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas.



Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa, citadas por W Radio, la orden del presidente requeriría de mayor claridad, así como de información que proporcione Estados Unidos toda vez que no se conoce información de que Colombia haya prestado apoyo a las operaciones de la armada estadounidense que resultaron en los ataques a lanchas que ocurren desde septiembre pasado.

La orden de detener el apoyo de militares colombianos en este tipo de operaciones ahonda la crisis actual entre ambos gobiernos, desatada, precisamente, por los bombardeos efectuados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. La administración Trump ha dado dicha orden, asegurando que son operativos en contra del narcotráfico. Sin embargo, el presidente Petro ha manifestado que se trata de una violación a tratados internacionales e, incluso, acusó al gobierno norteamericano de haber asesinado a un pescador colombiano en un operativo en aguas nacionales.

Fue ese señalamiento el que llevó a que el presidente Donald Trump acusara, sin exponer pruebas al respecto, a Petro de ser un “líder narco que promueve el tráfico de drogas”. La situación escaló a tal punto que el presidente, así como la primera dama, Verónica Alcocer, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton. Una decisión que llegó semanas después de que la Oficina Oval descertificara a Colombia en la lucha contra las drogas, según el presidente, por un informe erróneo de Naciones Unidas que reveló el crecimiento de los cultivos de uso ilícito.

Esa inclusión ha causado ya efectos, como la negativa de empresas estadounidenses de abastecer en España con combustible al avión presidencial cuando iba rumbo a Arabia Saudita. En ese contexto, el presidente Petro también se refirió a ese hecho: “Y si debe romper el contrato de manera unilateral con la empresa norteamericana. Al gobierno de Colombia se le respeta en el mundo”.

Y si debe romper el contrato de manera unilateral con la empresa norteamericana. Al gobierno de Colombia se le respeta en el mundo. https://t.co/NzsIhsWfxm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

A esa cada vez más tensa relación y a las críticas a los bombardeos se suman los señalamientos directos del presidente Petro contra el secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene una voz de peso en el gabinete de Trump y quien ha sido crítico en varias ocasiones del mandatario colombiano. “Marcos Rubio se ha convertido en un obstáculo sectario en el encuentro pacífico entre los EEUU y las Américas”, afirmó este miércoles en X.

