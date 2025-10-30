Así quedará conformada la lista del Pacto Histórico al Senado en 2026

La exministra Carolina Corcho será la cabeza de lista del Pacto al Senado. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Con la decisión de la senadora María José Pizarro de no buscar regresar a esa corporación, sino que ese lugar lo que ocupe la exministra de Salud Carolina Corcho, por su resultado en la consulta del pasado domingo, el Pacto Histórico ya tendría definido el orden de la lista que inscribirá el próximo 8 de diciembre, para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

En esa lista hay varias particularidades. Por ejemplo, de los 20 primeros renglones, diez serían ocupados por personas que buscan por primera vez el Congreso. Además, hay dos representantes que pasarían al Senado. Los restantes ocho buscan repetir curul. No son datos menores, teniendo en cuenta que, por primera vez, se trata de una lista definida a voto limpio y no por acuerdos y alianzas dentro de los partidos. Además, porque muestra cómo sería la composición de la bancada del petrismo entre 2026 y 2030 con militantes, influenciadores y aliados de clanes.

Los cinco primeros renglones van así. En el primer puesto, como se dijo, irá Corcho. En el segundo renglón está el hoy senador Pedro Flórez, cercano al ministro Armando Benedetti y ficha del clan Torres. Ese triunvirato lo completa, en el tercer lugar, Patricia Caicedo, hermana del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo y exfuncionaria de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En el cuarto lugar está el senador Wilson Arias. Y en el quinto, Laura Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, suspendido por participar en campaña al apoyarla en varios eventos públicos; Ahumada es cercana al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Los renglones del seis al 10 están ocupados, en su mayoría, por senadores repitentes. La única excepción es la de Walter Alfonso Rodríguez, el influenciador conocido como “Wally”, quien, además, obtuvo la tercera votación más alta de la lista. Quienes repetirían son la senadora Aída Avella, el senador Ferney Silva, la senadora Esmeralda Hernández y el senador Alberto Benavides.

En el puesto 11 también hay una influenciadora. Se trata de la periodista originaria del pueblo kamëntšá Sandra Chidoy, quien cobró relevancia como presentadora del sistema de medios públicos RTVC. Luego está el hoy representante Alejandro Ocampo, quien daría el salto al Senado a partir del próximo 20 de julio. En el renglón 13 está María Eugenia Londoño, quien llegó impulsada por Fecode y por el sector del Partido Comunista del Pacto Histórico. En el 14 puesto aparece el senador Alex Flórez, del grupo del exalcalde Quintero. Y en el 15 aparece Kamelia Zuluaga, una joven activista e influenciadora de Antioquia.

Los siguientes cinco puestos quedan para: el representante Agmeth Escaf, la lideresa Yaini Contreras, el abogado y exasesor de Wilson Arias Kevin Gómez, la senadora Isabel Zuleta y el líder afro Martín Caicedo.

Aunque desde el Pacto han dicho que buscan tener “55/86” en el Congreso –55 senadores y 86 representantes, lo que supone la mayoría en ambas corporaciones–, lo cierto es que en 2022, el petrismo alcanzó 20 curules en el Senado con 2,8 millones de votos. En la consulta del domingo, las listas a esa corporación llegaron a 2,5 millones.

