Registrador anunció medidas de seguridad para elecciones tras reunión del Plan Democracia

Registrador Hernán Penagos. Foto: Registradur

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Este miércoles, a un poco más de una semana para las elecciones de segunda vuelta, se llevó a cabo el último encuentro del Plan Democracia, liderado por la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio de defensa, la Policía Nacional y la Misión Observación Electoral.

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Durante la reunión, el registrador Hernán Penagos, aseguró que es importante que la ciudadanía conozca la existencia de las mesas de justicia que serán instaladas en cada uno de los puestos de votación del país. “Estas mesas de justicia están conformadas por funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Registraduría, recibiendo cualquier circunstancia que tenga que ver con una falta disciplinaria o un delito electoral para darle trámite inmediato y proceder de conformidad como lo señalan las normas”, puntualizó.

Por su parte, desde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó el despliegue de la Fuerza Pública con el que se contará para las elecciones, así como las “capacidades especializadas dispuestas para proteger el proceso electoral, reafirmando nuestro compromiso con unas elecciones seguras, transparentes y en paz”.

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Además, desde el 28 de mayo se notificó que se cuenta con “408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública que estarán desplegados en todo el territorio nacional para proteger a los colombianos, prevenir el delito y garantizar la seguridad en cada región durante la jornada electoral. Con capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, mantenemos un dispositivo permanente de vigilancia y control para responder de manera oportuna ante cualquier amenaza contra la convivencia y la tranquilidad ciudadana”.

En esta misma línea, el procurador Gregorio Eljach, hizo un llamado a los votantes, a los actores políticos y los medios de comunicación para actuar “con responsabilidad, tranquilidad y mesura, y a no dejarse llevar por la desinformación”. “Le pido a los colombianos no dejarnos llevar por los discursos de odio”, precisó.

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Estas declaraciones se dan luego de que el grueso de los actores involucrados en estas elecciones lanzara por unanimidad una advertencia sobre los peligros que trae la circulación de desinformación durante la contienda presidencial. Señalan que, en el pasado, esa misma desinformación alimentó episodios de violencia en procesos electorales: en 2023 una funcionaria de la Registraduría fue asesinada e incinerada durante las elecciones regionales como resultado de noticias falsas. Para 2026 los casos no han llegado a tales extremos, pero sí han generado múltiples situaciones de confusión.

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