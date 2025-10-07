Registrador descartó suspensión de elecciones pese a riesgos de seguridad en municipios

¿Hay riesgo de suspensión de elecciones por inseguridad en municipios? Foto: Registraduría

“Que exista riesgo electoral en algunos municipios de Colombia en nada implica que se puedan suspender o aplazar las elecciones”. Así lo ratificó este martes el registrador nacional, Hernán Penagos, en el marco de la cuarta sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral. De acuerdo con el funcionario, todas las entidades que tienen relación con el proceso electoral están en coordinación para mitigar los riesgos.

Penagos aseguró que hay municipios a los que se les debe prestar mucha atención y que el Ministerio de Defensa ya está al tanto de los casos. Por esta razón, explicó, hay reuniones constantes con la fuerza pública para verificar el Plan Democracia y dar garantías para que los ciudadanos voten en las elecciones de Congreso, Presidencia e incluso en las de los Consejos Municipales de Juventud y las consultas internas de los partidos.

El registrador pidió especial atención a zonas en Putumayo, Guaviare y Arauca, que se suman a los casos más conocidos del Catatumbo, Cauca y varios municipios de Chocó. Sin embargo, pidió no generalizar la situación y enfocarse únicamente en los lugares con riesgo para la participación o la actividad de campaña de los candidatos. En este punto, Penagos insistió en que esta situación no implica pensar en no realizar las elecciones como lo contempla el calendario electoral.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, en el Gobierno tienen alertas sobre 104 municipios. con problemas de orden público por producción de drogas y presencia de grupos armados. “Me refiero, específicamente, al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado, Cauca; en Nariño; en Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, son 104 municipios en todo el país”, aseguró el ministro Armando Benedetti.

El jefe de la cartera política anunció este lunes que la Fuerza Pública avanza en el Plan Democracia, del que hacen parte “más de 20.000 uniformados para garantizar elecciones libres y seguras, incluyendo procesos locales, juveniles y consultas partidistas”.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, en la que advierte sobre posibles riesgos y vulneraciones a los derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario antes, durante y después de las elecciones. La defensora, Iris Marín Ortiz, mostró mapas de las siete regiones del país y expuso un análisis de riesgo basado en las distintas dinámicas territoriales.

El informe señala que 62 municipios están en acción inmediata frente al riesgo actual. Y 162 municipios están en acción urgente frente a un riesgo probable. Según indicó la Defensoría, el suroccidente del país, conformado por los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, es la región más crítica. De sus 148 municipios, 36 se encuentran en acción inmediata, 43 en acción urgente, 59 en acción prioritaria y 10 permanecen en observación permanente.

