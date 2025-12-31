Registrador alerta por giro de recursos del Gobierno para las elecciones de 2026

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que no han podido girar el dinero a los proveedores de la entidad. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Varias entidades se han visto afectadas por la crisis fiscal que atraviesa el país y entre ellas está la Registraduría. En diálogo con El Espectador, el registrador Hernán Penagos habló sobre la contratación de los servicios electorales y las fuentes de financiación para los comicios de marzo y mayo en el próximo año.

De acuerdo con él, “no [han] tenido mayores dificultades” en materia presupuestal, pues su financiación viene de los recursos del presupuesto del año 2025 y de los correspondientes a las vigencias futuras de 2026. Pero aclaró que en el mes de diciembre “no se ha podido girar el dinero a los proveedores” por “los problemas de caja que ha tenido el Gobierno”.

“Ahora, desde el punto de vista de caja, se van pagando los servicios en la medida que se van cumpliendo. Se autoriza contratar todos los recursos para las elecciones, pero el dinero propiamente dicho, la caja, se va girando a medida que se van cumpliendo cada uno de los procesos”, explicó Penagos.

2026: el reto es mayor, el compromiso también.



Más tecnología, más pedagogía y más cercanía con la ciudadanía. La Registraduría se prepara para garantizar procesos confiables y fortalecer la participación democrática 📽️⤵️. pic.twitter.com/d4w5lNqC2G — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 31, 2025

El jefe de la organización electoral señaló que la expectativa es que “en enero esos recursos fluyan”, pues “hay que irle pagando a los proveedores cada uno de los componentes que van cumpliendo”. Esos procesos, según dijo, están llevándose a cabo desde junio y tienen que ver con la inscripción de ciudadanos para las votaciones, el traslado de equipos, el desarrollo de los softwares, el censo electoral y la depuración de bases de datos.

“Esos recursos no se han pagado y deberán pagarse, espero yo, en el mes de enero, porque si se retrasan esas acciones puede llegar un momento en que el proveedor diga que no es capaz de seguir cumpliendo hasta que no les pague”, subrayó.

En todo caso, dejó claro que no cree que este tipo de dificultades pongan en riesgo el calendario electoral, que ya está corriendo y que tiene al 21 de enero como la fecha límite para que la Registraduría certifique qué precandidatos presidenciales que se presentaron por firmas cumplieron con el umbral. Sumado a eso, se debe iniciar a cabo “un procesamiento para empezar la impresión de las tarjetas electorales”, junto con otros componentes.

“Ya está contratado todo, pero la caja no deja de ser un tema en el que los proveedores están permanentemente escribiendo, exigiendo y solicitando lo que tienen que tener para su pago. Pero de ahí a decir que ponga en riesgo el proceso electoral, para nada”, indicó.

A comienzos de este año, además, deberán enviarle desde la entidad al Ministerio de Hacienda de Germán Ávila la solicitud de recursos para las consultas que se realizarán en la misma fecha de las elecciones legislativas. Con la revisión de las firmas, comenzará a depurarse aun más el abanico de candidatos y con ello ya tendrán claridad con el número de candidaturas que se medirán en esa fecha: “Ya tenemos claro que mínimamente hay un número de dos o tres consultas”

