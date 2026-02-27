Registrador Hernán Penagos responde preguntas de Benedetti sobre elecciones del 8 de marzo

El registrador Hernán Penagos y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: El Espectador

En una carta de tres páginas, el registrador Hernán Penagos junto al gerente de informática de la entidad, Hoslander Sáenz respondieron las siete preguntas que planteó el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre el proceso electoral, el pasado 26 de febrero durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

Dentro del compromiso institucional con la transparencia y las garantías del proceso electoral, la Registraduría Nacional da respuesta a las inquietudes formuladas por el ministro Armando Benedetti relacionadas con la organización y preparación de los comicios del próximo 8 de… pic.twitter.com/nd8ItDiQFm — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 28, 2026

En la primera pregunta donde el ministro preguntó si “¿en las pruebas del sistema los auditores de los partidos pueden usar datos propios o generados por ellos mismos?“, la respuesta de Penagos refirió al código fuente de los sistemas de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados de votación, consolidación y divulgación, que asegura “está disponible para una revisión independiente de los auditores de partidos políticos”. Recordó que las pruebas a los sistemas se realizaron para preconteo el 7 y 21 de febrero, para escrutinio 23 y 24 de febrero y digitalización de E14, entre el 26 y 28 de febrero.

También comentó que esta revisión se puede realizar en las salas de auditoría preparadas para ese fin en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A estas muestras del código fuente del software fueron los diferentes auditores de partido, entes de control y misiones de observación electoral. El registrador mencionó que “en este proceso se genera el hash el cual el día de la elección vuelve y se genera nuevamente y el mismo coincide con el generado el día del congelamiento”. Esto frente al cuestionamiento de Benedetti de “¿cómo se garantiza que la versión del software de escrutinios, que es auditado antes de las elecciones sea exactamente la misma que se utiliza el día electoral?“.

El tercer y cuarto punto que respondió la Registraduría fue sobre si “los auditores del software suscriben contratos o acuerdos de confidencialidad”, así como las fallas en los algoritmos. Allí recordó que la “diligencia de disposición del código fuente enfocada a los auditores, no requiere la firma de algún compromiso de confidencialidad, sin embargo, será restringido el uso de dispositivos celulares, videograbación, entre otros”. Pero si llegase a encontrarse algún hallazgo, la auditoría deberá documentarlo a través del formato de registro de observaciones dispuesto para la diligencia.

Frente a las dudas de los E-14, el ministro Benedetti realizó dos inquietudes: “¿Qué mecanismos técnicos y de control existen para garantizar que los datos transmitidos telefónicamente desde cada mesa coincidan exactamente con el contenido del E-14 físico y que cualquier error de transmisión sea detectado y corregido oportunamente?"

Frente a esta pregunta, Penagos le respondió que para la transmisión telefónica de resultados de los E-14 hacia el proceso de preconteo, está determinada bajo el protocolo de transmisión y recepción. Este busca minimizar el riesgo de equivocación de transmisión de datos combinando controles humanos y del sistema.

La segunda pregunta sobre los formularios E-14 fue que si “se registra en la parte superior el total de votos depositados en la mesa. El sistema genera alertas cuando la suma de los votos por partido supera ese total. Desde el punto de vista técnico, ¿el sistema aplica también una validación automática cuando la sumatoria queda por debajo del total de votos registrados? En caso negativo, ¿cuál es la razón técnica para que ese control opere en un sentido y no en el otro, tanto en el preconteo como en el escrutinio?"

A lo que la entidad electoral mencionó que “el número total de sufragantes registrados en el E-11 no puede ser superior al número de votos en la urna. En la mesa, los jurados hacen un balanceo de mesa, y en comisiones escrutadoras el sistema genera una alerta a los jueces para que, de ser así, revisen en primer lugar lo leído y digitado, y si procede, realicen un recuento de votos”.

Adicionalmente, recordaron que hoy existe una doble digitación en el escrutinio para darle mayores controles y garantías al proceso.

La última pregunta del ministro fue si la Registraduría tiene previsto publicar los datos completos del preconteo, boletín por boletín, indicando qué mesas entraron en cada corte, de manera que se pueda entender y verificar cómo evolucionaron los resultados. Esta fue la respuesta del ente que dirige Hernán Penagos: “Después de la generación de cada boletín, los auditores de sistemas de las organizaciones políticas reciben un archivo plano mesa a mesa con la votación de la información transmitida para ese boletín”.

Esta no es la primera vez que el Registrador responde a los cuestionamientos del Gobierno sobre el código fuente de los softwares electorales, ni a la narrativa impulsada desde el ejecutivo de un posible “fraude” electoral.

