Registrador responde a presidente Petro sobre ruidos a elecciones en evento de Paz Electoral

En la mañana de este jueves 26 de febrero, se reunieron el procurador Gregorio Eljach; el registrador Hernán Penagos y el contralor Hernán Penagos en la plazoleta de la Registraduría para el evento de Paz Electora convocado por Eljach.

El registrador se refirió a las declaraciones de las últimas semanas del presidente Gustavo Petro sobre los comicios de este año, en los que pone en duda el código fuente de los softwares utilizados por las instituciones en esta elección.

“Claro que van a haber elecciones, claro que habrá elección al Congreso. ¿Cuánto más se tienen que degradar las instituciones? ¿Cuánto más tiene que degradarse la economía? [...] No puede ser que un semejante asesine a otro por política”, aseveró Penagos en su intervención.

La jornada de Paz Electoral es un evento donde el procurador general, Gregorio Eljach, presenta una actividad pedagógica en varios puntos del país sobre el blindaje institucional a las elecciones de este año. Frente a los comentarios del presidente sobre el código fuente, Eljach aseguró que “hasta hoy no se ha evidenciado alguna alteración del proceso electoral”; a su vez, habló sobre los ruidos que se construyen desde el relato del presidente Gustavo Petro sobre el código fuente de los softwares electorales, al que catalogó como “un nuevo mito”.

“Designé dos delegadas nacionales para el tema de lo electoral, una técnica y una jurídica, para hacer vigilancia in situm, allá donde la Registraduría convoca para hacer la apertura del código. Cuando terminen de hacer esa revisión, sabremos qué realidad hay sobre tanta cosa que se ha dicho sobre el código fuente”, aseveró el procurador.

