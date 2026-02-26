Registraduría presentó código fuente a la Procuraduría en medio de tensiones con el Gobierno

Registrador Hernán Penagos, procurador Gregorio Eljach y el gerente de informática de la Registraduría Hoslander Sáenz. Foto: Archivo Particular

La Registraduría Nacional presentó el código fuente del software de preconteo y escrutinio a la Procuraduría Nacional. Tras el encuentro citado en la sede del ente registrador para el evento de Paz electoral, el registrador Hernán Penagos junto al gerente de informática de la entidad, Hoslander Sáenz, “le entregaron detalles de la funcionalidad de los softwares de preconteo y escrutinio; así como de todas las medidas y controles de seguridad con la que cuentan estos sistemas de información” al procurador Gregorio Eljach.

“En presencia de todos se va a expedir un código hash que se entregará a todas las organizaciones políticas y observadores para que el 8 de marzo, una vez inicie el preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, se inicien nuevamente esos softwares con los códigos fuente que no pueden haber sido vulnerados, es decir, tendrán que tener los mismos códigos hash que se entregarán el próximo lunes, cuando serán congelados. Lo anterior, garantiza la fiabilidad y seguridad de esos softwares”, sostuvo el registrador durante la presentación. Y agregó que como medida adicional de seguridad “este Código Fuente será entregado en custodia al procurador general de la nación la próxima semana”.

En paralelo, los cuestionamientos desde el Gobierno no se detienen. El ministro del Interior, Armando Benedetti, vía X, emitió siete preguntas a la Registraduría sobre las garantías electorales de cara al 8 de marzo.

Esto se le preguntó a Penagos:

1. ¿En las pruebas del sistema los auditores de los partidos pueden usar datos propios o generados por ellos mismos?

2. ¿Cómo se garantiza que la versión del software de escrutinios, que es auditado antes de las elecciones sea exactamente la misma que se utiliza el día electoral?

3. ¿Los auditores del software suscriben contratos o acuerdos de confidencialidad? En caso afirmativo, ¿dichos acuerdos limitan la posibilidad de hacer públicos hallazgos técnicos o advertencias sobre el sistema?

4. En caso de que una auditoría técnica evidencie fallas en el algoritmo de conteo de votos, ¿cuál es el protocolo previsto por la Registraduría? ¿Se suspende el uso del software hasta su corrección y nueva certificación?

5. ¿Qué mecanismos técnicos y de control existen para garantizar que los datos transmitidos telefónicamente desde cada mesa coincidan exactamente con el contenido del E-14 físico y que cualquier error de transmisión sea detectado y corregido oportunamente?

6. En el formulario E-14 se registra en la parte superior el total de votos depositados en la mesa. El sistema genera alertas cuando la suma de los votos por partido supera ese total. Desde el punto de vista técnico, ¿el sistema aplica también una validación automática cuando la sumatoria queda por debajo del total de votos registrados? En caso negativo, ¿cuál es la razón técnica para que ese control opere en un sentido y no en el otro, tanto en el preconteo como en el escrutinio?

7. ¿La Registraduría tiene previsto publicar los datos completos del preconteo, boletín por boletín, indicando qué mesas entraron en cada corte, de manera que se pueda entender y verificar cómo evolucionaron los resultados?

Le he entregado al señor Registrador Nacional del Estado Civil @Registraduria, Hernán Penagos, una serie de preguntas que desde el Gobierno nacional ponemos sobre la mesa a propósito de los próximos comicios electorales del 8 de marzo:



1. ¿En las pruebas del sistema los… — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 26, 2026

