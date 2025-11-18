Estas son las personas detrás del manejo de las cuentas del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro en el Foro Empresarial en el marco del encuentro entre la Celac y la Unión Europea. Foto: Juan Diego Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de los llamados del presidente Gustavo Petro a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que publique sus cuentas bancarias y personales, El Espectador conoció un documento de esa entidad, con fecha del 17 de junio de este año, con el que se detallan las personas que tuvieron acceso a ellas.

El centro de la petición del mandatario fue demostrar que no tiene relación con narcotraficantes o jefes criminales, pero entre las cosas que se conocen en el documento es que personas que tuvieron o tienen puestos cercanos a él pudieron manejar sus cuentas bancarias. Entre ellas, la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, y Angie Rodríguez, quien sucedió a la primera en el cargo de directora del Dapre.

Le sugerimos: Este es el informe con el que el Gobierno prendió alertas por movimientos en cuentas de Petro

“Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mi y a mi familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique. Que la Uiaf publique mis cuentas desde que se creó esa entidad”, dijo el mandatario en un extenso mensaje en el que, además, defendía la gestión por la compra de los aviones Gripen a Suecia.

En el documento revelado por este diario, se detalla que durante los movimientos del jefe de Estado desde su estancia en la Casa de Nariño, son en total tres las personas a las que ha delegado para dar manejo a sus cuentas: Jesusita Quirós Gualteros, Sarabia y Rodríguez.

Con mucha ignorancia, periodistas de la oposición afirman que los aviones Gripen, comprados por mi gobierno, tienen sobrecostos



Ni siquiera se leyeron el contrato. Se olvidaron que son aviones nuevos con ofset y mantenimiento incluído, con repuestos y transferencia tecnológica.… https://t.co/Mm7F6EJseW — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

El mandatario, según el informe, delegaba a las funcionarias para dar manejo a sus cuentas y tarjetas, especialmente para efectuar cuantiosos retiros. En primera instancia, Quirós Gualteros aparece como apoderada del presidente desde enero del 2021, cuando marchaba la campaña presidencial y previo a la llegada del presidente Petro a la Casa de Nariño. La mujer en cuestión ejerció como secretaria del hoy mandatario hasta el año 2024.

Enseguida, la designación se realizó a Laura Sarabia. Para ese año la hoy embajadora en Reino Unido asumió como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tomando el rol de Quirós y dando manejo a las cuentas. En el lapso de 14 meses como apoderada del presidente, los retiros realizados ascendieron a los COP 207 millones en diversas entidades de forma presencial, mientras que solo en el banco BBVA se realizaron retiros por más de COP 150 millones. Estas últimas transacciones se realizaban, por lo general, en montos no superiores a los 2,1 millones de pesos.

Siga informado: Cepeda, De la Espriella, Fajardo: así está la puja por la Presidencia según encuesta del CNC

Por otro lado, en el caso de Rodríguez, sucesora de Sarabia en el Dapre, los montos ascienden a solo COP 21 millones, hasta junio del presente año. Asimismo, el documento también detalla numerosas compras en el exterior, principalmente librerías y tiendas de lujo, donde figuran almacenes Gucci. Estas adquisiciones se produjeron durante las más de 70 salidas al exterior del presidente Petro, tanto en Europa como Asia.

El Espectador contactó a las funcionarias del Gobierno para conocer más sobre el manejo de las cuentas. La excanciller respondió que “le ayudaba al presidente con sus pagos familiares”, pero “no [ha] sido notificada de ninguna investigación al respecto”.

Vea aquí el informe completo de la UIAF

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.