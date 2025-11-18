Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Estas son las personas detrás del manejo de las cuentas del presidente Gustavo Petro

En el documento revelado por El Espectador resaltan los nombres de Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes han ejercido como directoras del Dapre. El mandatario pidió a la UIAF que desclasificaran los documentos sobre sus cuentas bancarias.

Redacción Política
18 de noviembre de 2025 - 04:57 p. m.
El presidente Gustavo Petro en el Foro Empresarial en el marco del encuentro entre la Celac y la Unión Europea.
El presidente Gustavo Petro en el Foro Empresarial en el marco del encuentro entre la Celac y la Unión Europea.
Foto: Juan Diego Cano
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio de los llamados del presidente Gustavo Petro a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que publique sus cuentas bancarias y personales, El Espectador conoció un documento de esa entidad, con fecha del 17 de junio de este año, con el que se detallan las personas que tuvieron acceso a ellas.

El centro de la petición del mandatario fue demostrar que no tiene relación con narcotraficantes o jefes criminales, pero entre las cosas que se conocen en el documento es que personas que tuvieron o tienen puestos cercanos a él pudieron manejar sus cuentas bancarias. Entre ellas, la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, y Angie Rodríguez, quien sucedió a la primera en el cargo de directora del Dapre.

Le sugerimos: Este es el informe con el que el Gobierno prendió alertas por movimientos en cuentas de Petro

“Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mi y a mi familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique. Que la Uiaf publique mis cuentas desde que se creó esa entidad”, dijo el mandatario en un extenso mensaje en el que, además, defendía la gestión por la compra de los aviones Gripen a Suecia.

En el documento revelado por este diario, se detalla que durante los movimientos del jefe de Estado desde su estancia en la Casa de Nariño, son en total tres las personas a las que ha delegado para dar manejo a sus cuentas: Jesusita Quirós Gualteros, Sarabia y Rodríguez.

El mandatario, según el informe, delegaba a las funcionarias para dar manejo a sus cuentas y tarjetas, especialmente para efectuar cuantiosos retiros. En primera instancia, Quirós Gualteros aparece como apoderada del presidente desde enero del 2021, cuando marchaba la campaña presidencial y previo a la llegada del presidente Petro a la Casa de Nariño. La mujer en cuestión ejerció como secretaria del hoy mandatario hasta el año 2024.

Enseguida, la designación se realizó a Laura Sarabia. Para ese año la hoy embajadora en Reino Unido asumió como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tomando el rol de Quirós y dando manejo a las cuentas. En el lapso de 14 meses como apoderada del presidente, los retiros realizados ascendieron a los COP 207 millones en diversas entidades de forma presencial, mientras que solo en el banco BBVA se realizaron retiros por más de COP 150 millones. Estas últimas transacciones se realizaban, por lo general, en montos no superiores a los 2,1 millones de pesos.

Siga informado: Cepeda, De la Espriella, Fajardo: así está la puja por la Presidencia según encuesta del CNC

Por otro lado, en el caso de Rodríguez, sucesora de Sarabia en el Dapre, los montos ascienden a solo COP 21 millones, hasta junio del presente año. Asimismo, el documento también detalla numerosas compras en el exterior, principalmente librerías y tiendas de lujo, donde figuran almacenes Gucci. Estas adquisiciones se produjeron durante las más de 70 salidas al exterior del presidente Petro, tanto en Europa como Asia.

El Espectador contactó a las funcionarias del Gobierno para conocer más sobre el manejo de las cuentas. La excanciller respondió que “le ayudaba al presidente con sus pagos familiares”, pero “no [ha] sido notificada de ninguna investigación al respecto”.

Vea aquí el informe completo de la UIAF

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Petro

Presidente Petro

Gustavo Petro

Cuentas presidente Petro

 

Alan Botero(5584)Hace 34 segundos
Yo si quisiera saber si cuando era precandidato, estaba separado de Vero y lo que hicieron fue una pantomima para las elecciones, porque si son capaces de un montaje son capaces de hacer dos, tres, cuatro etc etc etc
Atenas (06773)Hace 1 minuto
Según leí de un informe de este mismo medio hoy en un la mañana, el narcotraficante p/dte maneja¡14 cuentas!! De dónde y por qué este maléfico sujeto tiene tal movimiento. Lo sé, así son los traquetos de mostrones. Los gringos no son pendejos, ya le tienen medido el aceite, no demoran en pedirlo en extradición. Atenas.
Alan Botero(5584)Hace 3 minutos
Chismes como no, dientes de leche. Que tristeza ver como todo lo que crítico en el pasado se le está devolviendo, se debe sentir miserable definitivamente el pez muere por su boca, y este esta mas muerto , que sentirán los que lo eligieron y ver que hace solo Un par de años pedía la cabeza por actuaciones del presidente de turno y de sus ministros y hoy esta en lo mismo sino peor
Alan Botero(5584)Hace 3 minutos
Chismes como no, dientes de leche. Que tristeza ver como todo lo que crítico en el pasado se le está devolviendo, se debe sentir miserable definitivamente el pez muere por su boca, y este esta mas muerto , que sentirán los que lo eligieron y ver que hace solo Un par de años pedía la cabeza por actuaciones del presidente de turno y de sus ministros y hoy esta en lo mismo sino peor
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 30 minutos
Hasta ahora, lo evidente, son los chismes, el cotilleos y las habladurías de las personas que odian al presidente PETRO. Sin embargo, vale exhortar a quien o quienes tenga "pruebas fehacientes" de presuntos actos de corrupción del jefe de Estado, para que, las presenten ante las autoridades competentes. PETRO, ha demostrado ser una persona honesta.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.