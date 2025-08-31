Registraduría habilitó 400 puntos para inscripción de cédulas: conozca la lista completa

¿Dónde inscribir la cédula para votar en las elecciones de 2026? Foto: Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este domingo que a partir de mañana se habilitarán cerca de 400 puntos para el trámite de inscripción de ciudadanos interesados en votar en las elecciones del 2026. La entidad busca facilitar el trámite de inscripción de cédulas por cambio de puesto de votación para aquellos ciudadanos que se hayan trasladado a otro lugar de residencia. Según informó, estos espacios estarán habilitados desde mañana 1 de septiembre y hasta el próximo 31 de marzo de 2026.

Los nuevos puestos se suman a las sedes de la Registraduría Nacional y estarán ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias, como centros comerciales, donde existe amplia afluencia de público. En los cerca de 400 puntos se atenderá a la ciudadanía de lunes a sábado entre 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde o entre las 11:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, esto de acuerdo con la ubicación de cada espacio.

Para realizar este trámite, los ciudadanos deberán presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en su versión física o en el dispositivo móvil, a los funcionarios de la Registraduría. La entidad recuerda que este proceso lo deberán realizar únicamente los ciudadanos que hayan cambiado de lugar de residencia, que hayan regresado al país de forma permanente y a quienes les fue expedida la cédula de ciudadanía antes de 1988 y no están en el censo electoral.

Por otra parte, la Registraduría le recomienda a los ciudadanos consultar en la página web de la entidad sus puestos de votación, lo cual se puede realizar a través del siguiente enlace. En esta plataforma usted solo deberá digitar el número de su cédula de ciudadanía y el sistema le indicará si está registrado o no en el censo electoral y, en caso de que la respuesta sea positiva, le indicará cuál es su puesto de votación.

Cabe anotar que el plazo para la inscripción de ciudadanos que quieran votar en las elecciones del Congreso finaliza el próximo 8 de enero de 2026 y para los que estén interesados en las presidenciales, el próximo 31 de marzo.

A todo esto se suma que la Registraduría también autorizó la realización de campañas móviles de inscripción en ciudades intermedias, municipios que integran áreas metropolitanas y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que son las que definen a los integrantes de las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes.

Estos son los puntos de la Registraduría para inscripción en las elecciones 2026

