Registraduría se reunió con misión exploratoria de la Unión Europea por elecciones

Reunión de la Registraduría con el embajador de la Unión Europea, François Roudié; el jefe adjunto de la delegación de la UE, Joerg Schreiber, y el líder de la misión exploratoria electoral de la UE, Jorge Miguel Gallego. Foto: Archivo Particular

El registrador Hernán Penagos se reunió con delegados de la misión exploratoria electoral de la Unión Europea, que realiza una visita en Colombia para conocer los pormenores de cómo se prepara el país para las elecciones de 2026. Los enviados de la UE buscan conocer los argumentos para recomendar, o no, la instalación de una misión de observación electoral formal el próximo año.

En el encuentro estuvo el equipo directivo de Penagos. Por parte de la misión exploratoria asistieron el embajador de la Unión Europea, François Roudié; el jefe adjunto de la delegación de la UE, Joerg Schreiber, y el líder de la misión exploratoria electoral de la UE, Jorge Miguel Gallego.

La Registraduría indicó que los representantes europeos “conocieron de manera detallada cómo avanza la organización de estos procesos electorales, cuáles son los principales desafíos que enfrenta la entidad en materia electoral, las estrategias para enfrentar el fenómeno de la desinformación en periodos electorales y las acciones que se implementarán para garantizar la integridad y transparencia de los comicios de 2026”.

El ente electoral resaltó, entre esas acciones, la publicación de los formularios E-14, las auditorías electorales, el acompañamiento de misiones de observación nacionales e internacionales, la implementación de la autenticación biométrica facial, además de la dactilar, para validar la plena identidad de los electores y evitar casos de suplantación, así como la activación de la comisión de seguimiento de delitos electorales.

Es de aclarar que la misión exploratoria de la Unión Europea no significa que es un hecho que el continente europeo vaya a enviar una misión de observación formal el próximo año. Precisamente, la tarea de los funcionarios que hoy están en Colombia es conocer los pormenores del proceso electoral y, así, recomendar la instalación o no de la misión que, en todo caso, necesita de una solicitud formal del Estado colombiano.

Según supo El Espectador, durante los próximos días, la misión exploratoria mantendrá reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, con el Gobierno, organizaciones políticas y otros. La instalación de una eventual misión sería semanas antes de las elecciones legislativas, el 8 de marzo de 2026, y estaría hasta después de los comicios presidenciales.

