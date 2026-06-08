Registraduría ya inició organización para el despliegue de la segunda vuelta: esto se sabe

El registrador Hernán Penagos ha enfatizado en la transparencia de todo el proceso electoral. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En menos de dos semanas, la organización electoral tendrá que desplegar su capacidad para lograr que la segunda vuelta del 21 de junio transcurra en total normalidad. Desde el pasado jueves, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró los resultados oficiales del 31 de mayo, la Registraduría comenzó en forma los preparativos para el próximo llamado a urnas.

El pasado viernes se conoció el tarjetón que se usará en los comicios en los que se enfrentarán Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) para ver quién logrará ascender a la Presidencia. En las horas siguientes comenzó el proceso de impresión de esas tarjetas, que serán entregadas no solo por el territorio nacional, sino que viajarán al exterior, a cada uno de los 67 países en los que los connacionales pueden ejercer su derecho al voto.

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Todo esto tiene sus tiempos. A nivel internacional se habilita la votación a partir del 15 de junio hasta el 21, por lo que los kits electorales comenzaron a despacharse en estos días. Serán dispuestos 253 puestos de votación, con 1.489 mesas del lunes al sábado y 2.181 para el domingo, día en el que suele ir un número mayor de personas a votar. En total, el número de colombianos habilitados para votar en el exterior es de 1′414.661.

A nivel nacional son 13.489 puestos y 118.346 mesas, en las que se espera que 40′007.312 personas voten el domingo 21 de junio. Por ello, los kits se enviarán a partir de la próxima semana y, como ya lo había anunciado el registrador Hernán Penagos, cada uno cuenta con monitoreo satelital en el traslado.

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Paralelo a eso, hay otro proceso que también está en marcha: la postulación de los testigos electorales y los auditores de software. El CNE anunció que la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales ya fue abierta para que los partidos y movimientos que participarán en los comicios presenten a las personas que cumplirán este papel en la segunda vuelta, después de que en la primera fueran acreditados 373.612 testigos y 1.205 auditores.

Esta estará abierta hasta el viernes 12 de junio a las 5:00 p. m. para las votaciones en el exterior, mientras que para las que ocurrirán en el territorio nacional, se podrá usar hasta el jueves 18 de junio a las 5:00 p. m.

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La contienda sigue calentándose. En las últimas horas, el candidato del Pacto Histórico reconoció, por primera vez, el resultado de la votación de domingo pasado y se alista para continuar con una gira; del lado del de Defensores de la Patria, informó que dará un anuncio este lunes a las 8:00 p. m. a través de sus redes.

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