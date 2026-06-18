Registraduría y Mininterior adelantaron reuniones con observadores de cara a elecciones

Hernán Penagos y Armando Benedetti. Foto: Archivo Particular

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Este jueves, con las elecciones a menos de tres días, tanto la Registraduría como el Ministerio del Interior llevaron a cabo reuniones de planeación en las que se encontraron con observadores nacionales e internacionales.

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Desde la Registraduría se llevaron a cabo varias capacitaciones, entre ellas una a la Misión de Observación Electoral de la OEA. “Con el fin de fortalecer la transparencia y la objetividad, capacitamos a la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las herramientas técnicas del proceso electoral. Estas jornadas brindan a los observadores los insumos necesarios para realizar verificaciones, documentar hallazgos y garantizar un acompañamiento independiente y riguroso durante la segunda vuelta presidencial”, explicaron.

Horas antes, también se llevó a cabo una reunión de seguimiento al Plan Democracia con el fin de fortalecer la coordinación institucional e intensificar las acciones de prevención, vigilancia y control de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. Allí participaron: El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; comandantes de la Fuerza Pública, organismos de control y altos funcionarios de la Registraduría Distrital.

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Por otro lado, el ministro del Interior, aseguró que este jueves se reunió con “la Misión de Observación de la OEA, de cara a la segunda vuelta presidencial este 21 de junio con el objetivo de fortalecer las garantías y la transparencia del proceso. En la reunión se revisaron acciones institucionales para una jornada segura, junto a observadores. Además, como presidente de la CORMPE, el Mininterior mantiene un seguimiento riguroso a todas las medidas de protección y seguridad”.

En este contexto, las organizaciones y entidades nacionales e internacionales emitieron un comunicado conjunto y aseguraron que no existe evidencia de un fraude electoral e las elecciones del próximo 21 de junio.

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“Reconocemos que el sistema electoral colombiano no es perfecto. Existen problemas estructurales -como el trasteo de votos, el constreñimiento al elector y las condiciones de violencia que en algunos territorios limitan el ejercicio libre del sufragio- que deben ser identificados, denunciados y corregidos. Sin embargo, advertimos que las denuncias de fraude electoral que han circulado en las últimas semanas no han sido respaldadas con evidencia sólida. Varias razones llevan a descartar que existiera una manipulación del preconteo y el escrutinio para alterar los resultados de la primera vuelta”, precisaron.

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