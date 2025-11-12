Logo El Espectador
¿Habrá nueva coalición para 2026?: reunión clave de ocho precandidatos en Bogotá

Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Gómez, Daniel Palacios y Juan Guillermo Zuluaga se reunieron este miércoles.

Redacción Política
12 de noviembre de 2025 - 04:56 p. m.
Reunión de precandidatos en Bogotá
Reunión de precandidatos en Bogotá
Foto: Archivo Particular
Ocho posibles aspirantes a la Presidencia de la República afines a la derecha y a la centroderecha se dieron cita este miércoles en Bogotá para explorar una posible alianza de cara a la contienda de 2026. La reunión se venía gestando desde varias semanas atrás, con el objetivo de responder a las movidas de otros sectores y a los resultados de las encuestas.

De acuerdo con varios de los asistentes a este encuentro, los precandidatos estuvieron de acuerdo en enviar un mensaje de unidad. “Estamos comprometidos con la unión. Esa es la única salida para reconstruir a Colombia y resolver los problemas de los ciudadanos. Estamos para servirle a nuestro país”, señalaron.

Lea también: Le piden al CNE aclarar alcances de sus decisiones sobre candidaturas del Pacto Histórico

Durante el encuentro se discutió la posibilidad de elegir a uno de ellos para que continúe en la carrera presidencial, pero haciendo un llamado a otros sectores similares para que se sumen antes de tomar la decisión. Según explicaron, no buscan armar un combo de ocho y cerrar las puertas, sino aportar al llamado de unidad contra el oficialismo.

La apuesta de este sector es revivir la idea que plantearon los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria de llegar unidos a las consultas interpartidistas de marzo. Aunque la apuesta ha venido avanzando, se ha enfrentado a las peleas internas de los partidos, especialmente en el Centro Democrático y el Partido Conservador. De hecho, la intención de la reunión de este miércoles también era hacer un llamado a la calma y al consenso por los episodios de fuego amigo.

No se pierda: Avanzó proyecto que extiende debates de moción de censura a más de 30 altos funcionarios

Varios de los asistentes al encuentro se pronunciaron en sus redes sociales. “Estamos comprometidos con la unión. Esa es la única salida para reconstruir a Colombia y resolver los problemas de los ciudadanos. Estamos para servirle a nuestro país”, dijo en X Daniel Palacios, exministro del Interior. Los demás publicaron mensajes muy similares en sus cuentas.

Los precandidatos esperan que la foto de esta reunión sea un campanazo para que otros sectores de derecha y centro se sienten a conversar sobre los mecanismos para elegir una sola candidatura. El interrogante, señalaron, sigue estando en lo que harán figuras como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, que tienen diferencias con varios de los participantes de este miércoles y hasta el momento no han avanzado en procesos de coaliciones.

Por Redacción Política

Evelio Molina(vduk3)Hace 5 minutos
Juntos no le ganan a petro
arbey arias(22105)Hace 9 minutos
Entre esos ocho no recogen 500.000 votos. Son vendedores de humo, comerciantes de nada. "Estamos para servirle a nuestro pais" la manida frase. Están ahí para sus negocios personales y de sus amigos. Bla, bla, bla. Solo producen desazón y desesperanza.
