Le piden al CNE aclarar alcances de sus decisiones sobre candidaturas del Pacto Histórico

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, en invitación a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La decisión de la Registraduría de cerrarle la puerta al exalcalde de Medellín Daniel Quintero para recoger firmas de cara a una candidatura presidencial avivó las dudas sobre el futuro político y electoral de varias figuras del Pacto Histórico que participaron en la pasada consulta interna del 26 de octubre. De acuerdo con la entidad, Quintero sí se habría inscrito a ese mecanismo y ninguna de las agrupaciones políticas que lo postularon desvirtuaron esa condición, por lo cual no estaría habilitado para recoger firmas.

El exalcalde Quintero aseguró que espera que la Registraduría responda lo antes posible un recurso de apelación, pues, según dijo, ya ha perdido tres semanas valiosas para su campaña. La decisión de la entidad también abrió un interrogante sobre lo que podría pasar con Iván Cepeda, ganador de la consulta, y quien busca participar en otra similar, esta vez interpartidista, para consolidar una sola candidatura de la izquierda. Aunque en las toldas oficialistas están convencidos de que Cepeda podrá seguir adelante, lo cierto es que no hay certezas jurídicas.

Lea también: Avanzó proyecto que extiende debates de moción de censura a más de 30 altos funcionarios

Así lo afirmó este miércoles la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que aclare qué ocurrirá en ambos casos. Según Barrios, la máxima autoridad electoral debe explicar los alcances de las recientes decisiones sobre las personerías jurídicas del Pacto Histórico y sus partidos, y sobre las posibilidades de sus integrantes de volver a medirse en una consulta.

“El CNE emite una resolución el martes antes de la consulta, donde toma unas decisiones frente a la forma como se inscriben las candidaturas, y esa decisión que toma, esa resolución, tiene unas consecuencias para los partidos, para quienes son los candidatos y para la futura organización política, en caso de que se autorice la fusión del Pacto Histórico. Si el Consejo Nacional Electoral no explica esos alcances, esto terminará en los estrados judiciales”, señaló.

No se pierda: “Juega con fuego”: Petro es cuestionado por suspender tratos de inteligencia con EE. UU.

Barrios explicó que lo que se busca es evitar que todas estas decisiones claves para el desarrollo de las elecciones de 2026 se definan a través de tutelas y otros mecanismos jurídicos, porque, agregó, se trata de definiciones que deberían ser reglas claras de un sistema democrático básico. La directora agregó que los candidatos y también los ciudadanos deben conocer cuál es el impacto y los alcances de las votaciones de la consulta del pasado 26 de octubre.

La alerta también está relacionada con la inscripción de candidaturas al Congreso de la República. Cabe anotar que el Pacto Histórico hizo la consulta para definir el orden de sus listas, pero, según los expertos, este proceso también depende del CNE, que está estudiando la solicitud de fusión de las personerías de los partidos que respaldan al petrismo. En este punto, lo que muchos se preguntan es cuál será el partido o los partidos que avalarán a los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes que resulten elegidos en este sector de la izquierda.

Lea: Vargas Lleras reapareció y le dio línea política a Cambio Radical: conclusiones de la reunión

En medio de sus declaraciones, la directora de la MOE también aprovechó para enviar un mensaje a la oposición, a la que le pidió volver a sentarse en la Comisión de Seguimiento Electoral. “Todo el mundo tiene que ver en eso. Si no asisten los partidos de oposición, lo que se está haciendo es un vacío en el proceso democrático, eso es lo grave. Nunca la oposición se había retirado de la mesa de las comisiones. Esa mesa es por excelencia donde se brindan garantías para todo el mundo”, aseguró.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.