Avanzó proyecto que extiende debates de moción de censura a más de 30 altos funcionarios

Plenaria del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de las fuertes tensiones entre el Capitolio y la Casa de Nariño, la plenaria del Senado acaba de aprobar en segundo debate un proyecto de acto legislativo que le daría más dientes para hacer control político a los altos funcionarios del Gobierno. La corporación le dio luz verde a una propuesta que busca extender la figura de moción de censura a más de 30 funcionarios de alto nivel en la administración, pues actualmente solo se aplica para ministros y directores de departamentos administrativos.

Para el ponente del proyecto, el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, la decisión de la plenaria del Senado refuerza los mecanismos de control político y transparencia institucional. Chacón explicó que lo que hace esta propuesta es modificar los numerales 8 y 9 del artículo 135 de la Constitución Política, para que los directores de las unidades administrativas especiales con personería jurídica también tengan que rendir cuentas al Congreso en estos debates.

Así las cosas, el proyecto de acto legislativo que avanza en el Capitolio, de ser aprobado, habilitaría las mociones de censura para las cabezas de la Aeronáutica Civil, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Unidad para las Víctimas y la Contaduría General de la Nación, entre otros altos cargos del Ejecutivo que son nombrados directamente por el Presidente de la República.

“Esta iniciativa busca ampliar los instrumentos de control del Congreso y garantizar que todos los altos funcionarios que manejan recursos públicos o ejercen funciones de dirección administrativa rindan cuentas ante el Legislativo y, en última instancia, ante la ciudadanía”, dijo el senador liberal. Cabe anotar que, aunque nunca ha surtido efecto, el efecto final de una moción de censura es apartar del cargo al funcionario por su desempeño en la entidad.

Ahora, el proyecto de acto legislativo tendrá que continuar su camino en la Cámara de Representantes para culminar los dos debates restantes de su primera vuelta y luego deberá volver a hacer ese mismo tránsito en ambas cámaras, al tratarse de una modificación a la Constitución.

Estas son las 31 entidades que entrarían a la lista de las mociones de censura

1. Aeronáutica Civil - Aerocivil

2. Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización - ARN

3. Agencia de Renovación del Territorio – ART

4. Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. – UAE

5. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

6. Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV

7. Agencia Nacional del Espectro

8. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC - Colombia

9. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP

10. Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte - CRIT

11. Dirección Nacional de Bomberos

12. Dirección Nacional de Derecho de Autor

13. Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

14. Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

15. Instituto Nacional de Metrología - INM

16. Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social – UGPP

17. Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación

18. Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF

19. Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial

20. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

21. Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

22. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

– DIAN

23. Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

24. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

25. Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT

26. Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME

27. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC

28. Unidad Nacional de Protección - UNP

29. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

30. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

31. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

