Roy Barreras anunció que el catalán Xavier Vendrell será su coordinador político

A través de sus redes sociales, el precandidato presidencial Roy Barreras anunció que reforzará su equipo de asesores para la apuesta de llegar a la Casa de Nariño como sucesor de Gustavo Petro. Según contó, además del estratega Ángel Becassino, que ya ha trabajado en campañas de Petro, de Rodolfo Hernández, entre otros, a su equipo llegarán Antonio Solá, Marco Cartolano y Xavier Vendrell.

Solá, según Barreras, ya trabajó con Santos, y Cartolano es estratega de comunicación digital. Vendrell, que fue el nombre que más llamó la atención, es un empresario catalán muy cercano al presidente Gustavo Petro e hizo parte de su campaña en 2022. Durante su administración, el jefe de Estado le dio la nacionalidad, al igual que a Manuel Grau, también catalán y amigo de Verónica Alcocer.

“Nos une a todos el propósito de frenar la ola de derecha autoritaria y garantizar un gobierno progresista en Colombia”, dijo el candidato sobre esta movida. En redes, Barreras recibió varias críticas por las polémicas de Vendrell, que, entre otras, incluye su supuesta conexión con alias Papá Pitufo, zar del contrabando, en la presunta infiltración de este último en la campaña Petro con una donación de COP 500 millones.

He reforzado mi equipo de estrategas en esta recta final para ganar la consulta presidencial progresista el 8 de Marzo. Al equipo que ha dirigido Ángel Becassino (Petro 2018/Rodolfo2022) se suman a partir de hoy Antonio Solá (Santos II) ; Xavier Vendrell (Petro 2018 y 2022) y… pic.twitter.com/DM6Cg1DKtS — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 1, 2026

De acuerdo con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, el asesor español de Petro habría coordinado con “Papá Pitufo” la entrega del dinero en una mansión en Guaymaral. Además, se menciona la participación de Néstor Daniel García, cofundador de la Alianza Verde, quien, según Rodríguez, habría recibido $50 millones en el encuentro. El presidente Petro ha insistido en que su campaña no recibió fondos de actividades ilícitas.

Además, en España a Vendrell se le vincula con el grupo terrorista Terra Lliure, organización separatista que promovió la independencia de Cataluña mediante la violencia. Según el diario ABC de España, en 2006 el propio Vendrell reconoció haber liderado dos atentados con explosivos entre 1989 y 1991.

A esto se suma que, de acuerdo con la prensa española, Vendrell también construyó una fortuna en Colombia a través de su empresa Barcelona Export Group (BEG), establecida en 2012 y con presencia en Colombia desde 2015, logró contratos millonarios en sectores como consultoría jurídica, agronomía, construcción, energías renovables y tecnología.

Ante las críticas, Roy Barreras defendió al catalán. “Sabía que volverían a insultar al estratega Vendrell, pero agradezco su llegada a mi campaña por encima de las calumnias de las bodegas de derecha. Es él un ganador y es un hombre auténtico de las izquierdas y un petrista triple A”, dijo.

