Fajardo, López y Armitage: ¿en qué van las opciones de una consulta de centro?

Sergio Fajardo, Claudia López y Maurice Armitage hablan de consulta del centro. Foto: Archivo Particular

Mientras los candidatos de la llamada “Gran Consulta” hacen campaña recorriendo el país y en el “Frente por la Vida” del oficialismo hay incertidumbre por las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro aún hay alianzas en firme. Sin embargo, hay tres aspirantes que mantienen una ventana abierta y tomarán una decisión de fondo en las próximas horas.

Tras una reunión sin conclusiones entre Claudia López y Sergio Fajardo, el pasado viernes se conoció que este último también dialogó con Maurice Armitage, candidato y exalcalde de Cali. Ambos hablaron de la situación económica del país, de la necesidad de “una opción moderada” para las próximas elecciones y anunciaron que seguirán en contacto.

Este domingo, Armitage se volvió a pronunciar y le pidió a Fajardo y a López concretar una tercera consulta. “No puedo pasar por alto una preocupación: que eso que llamamos ‘centro’ no se vea representado a través de la consulta presidencial que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo de 2026 (...) Por eso yo les pido públicamente a Claudia López y a Sergio Fajardo que seamos conscientes del gran servicio que le haríamos a la democracia colombiana si nos ponemos de acuerdo en sacar adelante esta consulta”, aseguró.

Los años me han enseñado que uno debe tener la humildad de reunirse con todo el mundo para hablar y, sobre todo, escuchar. Así me he comportado siempre, tanto en mi vida personal y empresarial como en mi vida pública.



Y esta campaña que inicié hace un año no ha sido la… — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) February 1, 2026

Según escribió el exalcalde, se debe tener en cuenta que los precandidatos de la izquierda y la derecha ya están organizados, por lo cual deben responder con una tercera opción en el tarjetón, porque, según su visión, “Colombia corre el peligro de sufrir las consecuencias de la polarización en un país que no tiene la madurez política de afrontar unas elecciones entre dos extremos sin caer en la violencia”.

Claudia López le contestó con un mensaje vía X para respaldar su llamado. La sabiduría no se improvisa. “Mil gracias, querido Maurice Armitage, por aceptar estar juntos con Sergio Fajardo en una tercera consulta. Te reitero que Leonardo Huerta y yo estamos firmes e ilusionados de ir juntos a esa consulta. Está en nuestras manos”, señaló.

La sabiduría no se improvisa.



Mil gracias querido @MauriceArmitage por aceptar estar juntos con @sergio_fajardo en una tercera consulta.



Te reitero que @LeonardoHuertaG y yo estamos firmes e ilusionados de ir juntos a esa consulta.



Está en nuestras manos. ¡Vamos por Colombia! https://t.co/cSRoOZJ1Lk — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 1, 2026

Sergio Fajardo, que durante buena parte de su campaña insistió en llegar solo a la primera vuelta, pero en las últimas semanas aceptó dialogar sobre una consulta, aún no se ha referido al mensaje de Armitage. De hecho, en las demás campañas aseguran que lo único que necesitan es su luz verde para asistir a la Registraduría e inscribir la consulta antes del 6 de febrero, fecha límite para que la entidad cierre el proceso y ordene imprimir los tarjetones. En las toldas de Fajardo también analizan las posibles vías jurídicas para aterrizar en el mecanismo, pues su partido no manifestó con tiempo el interés de entrar en una consulta.

Cabe anotar que uno de los posibles candidatos de este bloque era Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, pero ya oficializó su ingreso a la consulta de la izquierda junto a Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero. Eso sí, la participación de Cepeda y Quintero está en vilo y en manos del CNE. Así las cosas, el país entra en la semana más decisiva de cara a las consultas del 8 de marzo y en los próximos días quedará despejado el panorama para ese llamado a las urnas.

