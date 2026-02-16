Gobierno apostó por sacar a sus bases a las calles a tres semanas de elecciones de Congreso

El presidente Gustavo Petro, en la noche del 15 de febrero, usó una alocución sobre el salario mínimo para convocar a una nueva jornada de marchas. Estuvo junto a los minstros Armando Benedetti (Interior), Jorge Cuerto (Justicia), Antonio Sanguino (Trabajo) y Nhora Mondragón, directora del Dapre. Foto: Presidencia

Con el fin de mostrar respaldo popular, y de paso movilizar a sus bases para impulsar las listas del Pacto Histórico para Cámara y Senado que se votan el próximo 8 de marzo, la Casa de Nariño cogió como base la discusión jurídica y política que se revivió en torno al salario mínimo y convocó para la tarde de este jueves a un nuevo plazoletazo. El presidente Gustavo Petro haría presencia en la jornada desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Eso también explica por qué desde este lunes, precisamente en la capital, comenzaron a llegar buses provenientes especialmente del Cauca con integrantes de consejos comunitarios que se asentaron en la Universidad Nacional y de paso, en varias sedes oficiales de la ciudad, frenaron ingresos y salidas de trabajadores. Hubo casos en los ministerios de Educación y del Interior, al igual que en la Agencia Nacional de Tierras y otras oficias del Centro Administrativo Nacional (CAN).

Este tipo de situaciones generalmente coinciden con las convocatorias a marchas que se hacen desde la Presidencia, como el pasado 7 de enero, cuando el mandatario pidió acompañamiento en el momento más álgido de la tensión con Estados Unidos; de hecho, los ánimos se amainaron ese día tras la primera charla telefónica entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que derivó en la cita presencial que sostuvieron en Washington el 3 de febrero.

Por eso, para este jueves –y con la intención de defender el incremento del 23,7 % en el mínimo pese a la decisión del Consejo de Estado que suspendió temporalmente los efectos del decreto que lo contenía–, se tiene previsto que todo el gabinete y las oficinas adscritas al Ejecutivo en el país movilicen a su personal para que el discurso en plaza pública del jefe de Estado sea replicado. Todo tendrá, a solo tres semanas de las votaciones de Congreso y consultas, una alta carga electoral.

Además, justo 24 horas antes de ese plazoletazo, está previsto que la Sala Plena de la Corte Constitucional aborde el expediente sobre la reforma pensional, la cual tuvo una enmienda en el Congreso y está pendiente de que el alto tribunal determine si puede o no aplicarse. El propio mandatario mencionó el tema en sus últimas intervenciones púbicas y por eso, además del mínimo, este tema hará parte de su narrativa en tarima; ahí también entrará la cirugía al sistema de salud, que se estancó en el Legislativo.

Y todo en momentos en que la misma Casa de Nariño está promoviendo la convocatoria a una asamblea constituyente que le dé mayorías a la izquierda en los sectores institucionales que se han pronunciado en algunas ocasiones de forma contraria a los intereses del Ejecutivo, haciendo uso de la independencia de poderes que establece la Constitución del 1991.

“El jueves a las 4:00 p.m. nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia”, fue parte el mensaje que dejó el presidente Petro en una alocución en la noche del domingo y que replicaron todos los estamentos de comunicación y propaganda que se financian con recursos públicos, como el sistema de medios RTVC. Todo, como lo contó este diario en su edición de fin de semana, es parte de una estrategia de movilización de bases para asegurar votaciones a favor en las citas a urnas que se avecinan.

Pero con la convocatoria de este jueves ya se han hecho más de 12 en los tres años de mandato. En este 2026 van dos, contando esta del 19 de febrero, aunque la primera del mandato del presidente Petro fue en noviembre de 2022 como respuesta a las marchas que promovió la oposición por el alza de aquel entonces en los precios de los combustibles.

También hubo otras en 2023, cuando se dieron los primeros rompimientos entre la Casa de Nariño y el Congreso por la no aprobación de proyectos impulsados por el Ejecutivo. En febrero, junio, julio y septiembre de ese año hubo manifestaciones impulsadas por el Gobierno para rodear su gestión.

En 2024 se registraron las marchas oficialistas durante mayo, agosto y septiembre, mientras que en 2025 fueron más permanentes por el trámite de reformas como la pensional y la laboral.

En todo caso, en medio de este llamado constante a las calles para impulsar políticas que encuentran frenos legales en otras instancias de poder, diversos sectores políticos dividieron opiniones, en especial por el plazoletazo que se hará este 19 de febrero.

Una de esas voces fue la de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien pidió no polarizar más. “El país no necesita más odio, polarización ni llamados a tomar las calles que puedan escalar en hechos de violencia, terrorismo y parálisis económica y social, con un nuevo estallido social”, dijo la dirigente regional.

Y algunos congresistas aprovecharon el tema para pedirle al mandatario atender problemas de sus regiones. “Más de 74.000 afectados en el Valle del Cauca porque el Hospital San José de Buga no da más. Suspendidos los servicios a Emssanar, una EPS controlada por el gobierno Petro. ¿Por la vida y atención de los pacientes no convocan marchas desde el Gobierno Nacional?”, dijo el representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de La U.

En todo caso, el llamado oficialista fue impulsado por el candidato del petrismo purasangre. “Nosotros llamamos a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica, para evitar que se consuma esta arbitrariedad. No podemos seguir con la lógica de que los sectores que viven en condiciones de desigualdad no tengan derechos. Eso es inadmisible”, señaló el también senador Iván Cepeda.

Por todo esto es que las manifestaciones que impulsa la Casa de Nariño son vistas en clave electoral, pues la movilización de sus bases tiene al final el objetivo de garantizar respaldo en las elecciones que se avecinan: 8 de marzo (Congreso y consultas), 31 de mayo (primera vuelta presidencial) y 21 de junio (segundo balotaje). Hay expectativa.

