Registraduría depuró 47.604 cédulas del censo electoral: eran de personas de más de 110 años

La Regstraduria depuró más de 47.000 cédulas del censo electoral (imagen de referencia). Foto: El Tiempo

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Un total de 47.604 cédulas de ciudadanía fueron retiradas del censo electoral colombiano, luego de que se identificara que sus titulares no habían renovado ese documento por razones que la Registraduría consignó en una reciente resolución.

En efecto, en el documento rotulado 3154 de 2026, firmado por Daniela Galvis, directora de Censo Electoral de la Registraduría, se advirtió que las personas asociadas a las cédulas depuradas tendrían una edad biológica que supera los 100 años.

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“Una vez realizados los cruces entre el Archivo Nacional de Identificación de la Dirección Nacional de Identificación, que se actualiza con la información de las bases de datos de centros de inhumación, hospitales, clínicas, funerarias, notarías, secretarías de salud y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Censo Nacional Electoral, se ha podido establecer que un total de 47.604 cédulas de ciudadanía que no han surtido el trámite de renovación ordenado por el Decreto 4969 de 2009 y que, adicionalmente, corresponden a ciudadanos y ciudadanas que tendrían una edad biológica de 110 años en adelante y se encuentran en el censo electoral”, se precisó en la resolución.

La Registraduría agregó que los documentos identificados no tienen “movimientos administrativos”, entre ellos la renovación, desde antes de 1998. Este punto, dijo la entidad, motivó su depuración en el censo electoral de cara a las elecciones presidenciales que se tienen previstas para el 31 de mayo próximo; ese paso, por supuesto, se amplía en general a los requerimientos y procesos del organismo que actualmente lidera Hernán Penagos.

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En todo caso, de acuerdo con la misma resolución, si aparecieran personas titulares de los documentos depurados y demuestran la idoneidad legal para hacer reclamaciones, teniendo en cuenta lo mencionado en torno a la edad biológica y otros temas, podría reversarse parte del proceso. En la entidad electoral dejaron canales abiertos.

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