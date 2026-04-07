Cepeda y Valencia se enfrentaron en el Congreso por Petro y Uribe: así fue el nuevo choque

Los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia volvieron a chocar este 7 de abril en la plenaria del Senado, ante la falta de debates formales en los que coincidan. Foto: Archivo Particular

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La plenaria del Senado, ante la falta de debates formales en otros escenarios, se volvió a convertir en la tarde de este martes en el escenario de un duro choque entre los candidatos Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático). Esta vez el enfrentamiento se dio por cuenta de la estancada paz total y el impacto electoral de varias decisiones tomadas en el marco de esa política oficialista.

La primera en hablar fue la senadora Valencia, quien advirtió que el levantamiento de órdenes de captura de narcocriminales que buscan puentes con el Gobierno del presidente Gustavo Petro podría tener detrás intereses de movilización de apoyos en urnas.

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Y lo dijo haciendo referencia a casos como el de los 23 líderes de bandas criminales de Medellín, de los cuales al final les quitaron ese beneficio a 16 porque se encuentran presos. Valencia citó unas declaraciones del también candidato Roy Barreras, exsenador del Pacto Histórico y exembajador de la actual administración, quien dijo que este tipo de medidas sí buscan beneficiar, según él, la aspiración precisamente de Cepeda.

“Tengo preocupación”, precisó Valencia, quien desde su curul agregó que “el Gobierno pidió levantarle la orden de captura a esos cabecillas y hay uno que tiene 51 homicidios, por lo que esto contrasta con lo que está pasando en Antioquia, porque como allá no ganan, entonces quieren liberar otros criminales que son los mismos que llevaron a hacer política con el presidente”.

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A lo que se refiere la candidata es al polémico tarimazo de hace unos meses en Medellín, donde Petro apareció en un evento junto a narcocriminales para hacer proselitismos en favor de la continuidad de sus políticas y de la misma estancada paz total. El evento, además, se hizo en La Alpujarra, el complejo administrativo en el que funcionan la alcaldía de la capital antioqueña y la gobernación, actualmente lideradas por opositores al saliente Gobierno: Federico “Fico” Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, respectivamente.

Esto, por supuesto, generó la réplica de Cepeda, quien aseguró que sus afirmaciones en torno a lo que ha dicho en diferentes escenarios sobre el partido de Valencia, el Centro Democrático, y su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe, está judicializado. Y lo hizo haciendo referencia a la sentencia contra Santiago Uribe, hermano el exmandatario, quien está condenado y a la espera de que se resuelva la apelación por nexos con paramilitares.

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“Es un hecho probado judicialmente”, precisó el candidato que tiene el respaldo de todo el aparato estatal por directriz del presidente Petro. Y agregó: “Hace un tiempo advertí en este reciento que pedía a la candidata de la extrema derecha que no utilizáramos este reciento para nuestros debates, porque sencillamente son recursos de los ciudadanos y hay que usarlos para legislar y el control político”.

El legislador también dijo que “no tengan tanto descaro” al referirse a la senadora y sus copartidarios, en un contexto de recuento de condenas a militantes de esa colectividad. Y lo dijo esquivando las preguntas sobre asuntos como los de alias “Papá Pitufo” y la financiación de la campaña presidencial del 2022.

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Valencia igualmente evitó referirse a los dardos de Cepeda en torno a las sentencias contra aliados de su partido, pero viendo que su contradictor salió del recinto luego de su intervención, por lo que no oyó la parte final de la candidata, le dejó otro mensaje.

“Yo no tengo votos con ellos y no hago gestiones para que los secuestradores de este país queden libres”, precisó Valencia enunciando los puentes oficialistas en el marco de la paz total con disidencias, elenos y otros criminales.

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Este tipo de enfrentamientos se pueden acrecentar en el Capitolio, pues Cepeda –con la anuencia de Petro– ha dicho que no tiene en sus planes asistir a debates formales antes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Y Valencia, con el apoyo de Uribe, ha reiterado que espera esos escenarios o que de lo contrario conminará al candidato del continuismo de la izquierda a hablar en el Congreso. Las discusiones se mantienen abiertas.

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