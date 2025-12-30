Estos son los temas con los que Petro mantiene control de la agenda antes de las elecciones

El presidente Gustavo Petro en evento militar tras anuncio del incremento del salario mínimo. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Faltan exactamente 68 días para que los colombianos asistan a la primera cita en las urnas clave del 2026. El próximo 8 de marzo, los votantes elegirán a sus congresistas y, además, decantarán el panorama de las presidenciales con las consultas interpartidistas. Aunque muchos esperaban que para esta fecha el debate político estuviera guiado por las propuestas de los candidatos para llegar al poder, lo cierto es que en el centro de la agenda pública están el presidente Gustavo Petro y al menos tres de sus decisiones más recientes, lo que implica que es él quien está marcando la pauta en varios de los asuntos electorales.

La decisión que oficializó este lunes de incrementar el salario mínimo en un 23% es una de las muestras de los efectos de sus decisiones para la campaña. De hecho, varios candidatos de oposición reconocieron que el presidente les está tomando la delantera en cuanto a los temas programáticos del 2026. “Podemos hacer todos los análisis, encender todas las alarmas, pero millones de trabajadores están felices esta noche. Petro goleó y sigue empeñado en comprar las elecciones de 2026”, dijo la aspirante Vicky Dávila.

Lea también: Políticos reaccionan al aumento del salario mínimo: hablan de “histórico” y “populista”

Más allá de las críticas de varios sectores a este incremento que muchos consideran desmesurado y parte de una estrategia para conseguir votos, lo cierto es que la medida del Ejecutivo es el centro de la discusión política en este cierre de 2025. Pero además, los otros temas que están bajo los focos de la opinión pública también son direccionados desde la Casa de Nariño, puntualmente con lo que pasa con el decreto de emergencia económica y con el llamado a una asamblea nacional constituyente.

Ambas son iniciativas del mandatario que prometen generar una amplia discusión en 2026, pero que también serán banderas de campaña del progresismo durante toda la contienda. La emergencia económica es la respuesta a la negativa del Congreso a aprobar una ley de financiamiento o reforma tributaria para el presupuesto 2026, hecho que ha incrementado las narrativas del oficialismo sobre un posible bloqueo del Congreso a las reformas e inversiones que impulsarían los cambios que la ciudadanía pide.

No se pierda: Constituyente y emergencia económica: Petro retó a los otros poderes y agitó pulso del 2026

La constituyente va por la misma línea. Tras la radicación del comité promotor que buscará las firmas para llevar a cabo esta iniciativa, que si bien es liderada por organizaciones sociales, cuenta con el guiño del presidente Gustavo Petro, quedó claro que el mandatario insistirá durante sus últimos meses de administración en que se requiere un cambio profundo del Estado para aplicar las reformas sociales.

De hecho, varios integrantes del oficialismo han señalado que la constituyente debe ir de la mano con un cambio en el Congreso, pues insisten en que los actuales legisladores no tienen disposición política de discutir sobre los asuntos claves del país.

Entre tanto, la oposición busca como trabar esas iniciativas con debates de control político, tutelas y otros recursos judiciales. El Centro Democrático, por ejemplo, acudió a la acción de tutela. “Es el único recurso inmediato, porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe.

El presidente Petro defiende la constituyente y señala que esta no la tramitará el actual Congreso, sino el que se elija en 2026 y que, de acuerdo a los tiempos legales, los posibles cambios se estarían realizando en 2027. Por otra parte, el ministro Benedetti dijo que lo que se busca es que la ciudadanía le mida el pulso al Congreso con el tema de las reformas sociales, pero no modificar toda la carta política de 1991. Según el Gobierno, la salud, la justicia y el cambio climático serían algunos de los temas a tratar en la eventual asamblea.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.