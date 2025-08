“El tema de que no hablemos duro está mandado a recoger”: Santiago Botero

Santiago Botero, empresario y precandidato presidencial. Foto: Valentina Santiago García

¿Cómo se define políticamente?

Decido entrar a la Presidencia por un llamado de Dios para trabajar por mi país. No pertenezco a ningún partido político, no tengo jefe económico, mi único jefe y partido es Dios y los colombianos.

¿Pero en qué lugar del espectro político se ubica?

Es bien complejo porque yo no encajo en ningún partido político, pero soy un libertario social.

¿Cuál es su propuesta principal para llegar a la Casa de Nariño?

Mi objetivo es sacar a 27 millones de la pobreza y darles seguridad a 50 millones de colombianos. Mi movimiento se llama romper el sistema. Mi propuesta es muy clara y sencilla: vamos a modificar y vamos a reformar el sistema judicial como lo permite la ley a través del artículo 374 la Constitución para darle dientes a la justicia porque hoy tenemos una impunidad del 95% y eso hace que hoy Colombia ser bandido sea buen negocio y de bajo riesgo. Cuando tú eres empresario, tú atacas las causas y no las consecuencias. La causa de todos los problemas de Colombia se llama impunidad. Porque hay impunidad, hoy se roban la salud, hoy el sistema de educación es un desastre, tenemos una inseguridad desbordada en el país. Cuando llegamos a cero impunidad en ese momento se activa todo: viene la inversión extranjera, la inversión aguanta.

Hace poco se sancionó una reforma a la justicia...

Creo que el mecanismo para hacer una reforma a la justicia eficiente es a través de una asamblea nacional constituyente.

¿Está de acuerdo entonces con la constituyente que propuso el presidente Gustavo Petro?

Si usted me pregunta que si en cabeza del presidente de turno debe haber una asamblea nacional constituyente, eso es como darle las llaves a los bandidos. ¿Quiénes van a hacer la reforma a la justicia? ¿Será Benedetti? ¿Será Roy Barreras? Por eso hay que votar bien, porque yo creo que esa Asamblea Nacional Constituyente va porque va. Y en mi gobierno me van a hacer un favor, porque me van a ahorrar tiempo del que tengo que hacer para que venga la justicia a Colombia.

¿Qué haría en los primeros 100 días si llega a la Presidencia?

Nosotros lo primero que tenemos que hacer es decretar un estado de conmoción interior y darles dientes a las fuerzas militares para que el que la haga la paga y que se den cuenta de que lo que yo estoy haciendo es hablando en serio. Cuando se den cuenta de que yo doy de baja a uno, dos o tres amigos míos, se van a dar cuenta de que no los estoy engañando.

¿Qué aspectos del actual gobierno mantendría?

Del actual gobierno lo único que yo me llevo es el nombre de que él quiere trabajar por los pobres, más nunca ha trabajado por los pobres. Porque hasta la reforma laboral que se crea, eso ayuda a la gente de clase media y alta. Pero a los 27 millones de pobres que hoy en día están en pobreza exagerada nadie los escucha. Entonces yo creo que a este gobierno yo lo que me le robaré es la bandera de que vamos a trabajar por los pobres. La diferencia de este gobierno es que a él le sirven que haya pobres. Entre más pobres, más votantes.

¿Usted que va a hacer para la reducción de pobreza?

Voy a hacer que la platica le llegue a la gente al bolsillo. Vamos a hacer una revolución, que todos los estamentos del Estado sean eficientes y que los funcionarios sean evaluados por resultados.

¿Qué decisiones del gobierno Petro revertiría?

No continuaría la corrupción y la politiquería. Todo ese tema entramado de favoritismo. Hoy en día todos los puestos del sector público son favores políticos. Yo quiero que todo el estamento de Colombia sea por meritocracia. Vamos a volver el Estado eficiente, vamos a crear un plan Marshall, vamos a erradicar la pobreza y vamos a acabar con la inseguridad.

¿Qué opina de la polarización política que se ha intensificado de cara a las elecciones presidenciales?

Yo le voy a ser muy franco: hablar de polarización y de todo esto en medio de una guerra a mí me parece un chiste. Ese tema de que no hablemos durito, eso está mandado a recoger. Porque es que el problema es que como no hablamos durito, aquí la gente se pasa la justicia por el forro. Aquí hoy en día salimos nosotros a beberle al que se ha robado todo el presupuesto. Yo no estoy de acuerdo con eso y con esas dobles morales.

