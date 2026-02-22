¿Se deben llenar los espacios vacíos del E14?: la controversia a dos semanas de elecciones

Cómo funcionan los formularios E-14 en elecciones 2026. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A dos semanas exactas para que los colombianos elijan a su nuevo Congreso, la controversia alrededor de estas elecciones se ha situado por el diligenciamiento de los formularios E14 con los que se registra el preconteo de los votos de cada elección.

Para estos comicios del 2026, la instrucción que se ha impartido desde la Registraduría es no llenar esos espacios en blanco en donde no se registren votos con el fin de facilitar el proceso de escrutinio, así como la digitalización de los datos que finalmente serán públicos, casi que de forma inmediata en la página de ese organismo.

Le sugerimos: Este es el blindaje para el proceso electoral que reconfigurará el mapa de poder en Colombia

Así lo ha expresado el registrador Hernán Penagos, quien ha indicado en numerosas oportunidades que “esa ha sido la instrucción para diligenciar los E14, o actas electorales, que se ha venido dando desde hace décadas en Colombia. Con esa misma instrucción se llevaron a cabo las pasadas elecciones presidenciales”, mismas que llevaron al presidente Petro a la Casa de Nariño.

Penagos explicó en numerosos espacios esa asa acta diligenciada por los jurados debe ser diligenciada por los votos obtenidos por los candidatos. Además, el registrador dijo que en procesos de elección popular previos en los que se realizaron líneas horizontales, círculos, asteriscos u otro tipo de marcaje en casillas donde no habían votos, dificultaron los procesos de conteo.

El Registrador Nacional fue enfático en explicar que no existe posibilidad de alterar los resultados en las próximas elecciones.



“No hay manera de que en Colombia se puedan alterar los resultados electorales. Son 860.000 ciudadanos, no funcionarios de la Registraduría, quienes… pic.twitter.com/S0aFyEXTzV — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 20, 2026

“Dejar casillas en blanco en los formularios donde se debe poner la letra X es una invitación total al fraude después de contados los votos en las mesas”, fue la afirmación del presidente Petro que despertó la controversia en todo este escenario. Esa misma versión la ha remarcado numerosas veces en sus redes sociales como en la plaza pública, llevando, incluso, a un recrudecimiento del discurso sobre un fraude electoral. Sin embargo, esa tesis ya fue descartada por todos los organismos institucionales, incluyendo Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y misiones de observación.

Ahora bien, el procedimiento indica que el diligenciamiento del formulario E14 es tan solo una fase preliminar para el preconteo. De hecho, es el escrutinio la fase final del conteo y que, de haber alguna disonancia entre los votos válidos y los resultados finales, obliga a que la mesa sea reabierta.

Otro punto clave en este caso es que la participación de Procuraduría, Contraloría, misiones de observación, pero más importante aún, de los testigos electorales, se convierten en los primeros filtros de control para evitar alteraciones en esos procesos. “Dejarlos en blanco es la posibilidad para que no se generen contratiempos en la digitalización, la transmisión y el escrutinio”, insistió Penagos.

¿Siempre ha sido la misma instrucción?

Como bien señala el registrador Hernán Penagos, la instrucción es dejar vacías estas casillas que no registran votos. Sin embargo, sí hubo modificaciones tanto en las elecciones de 2018 como del 2022.

Para los comicios que llevaron a Iván Duque a la Presidencia la Registraduría en la que entonces estaba Juan Carlos Galindo a la cabeza, pidió que se llenaran esos espacios en blanco con una línea horizontal, o en su defecto, diagonal. Esa orden llevó a numerosas denuncias sobre presunta alteración de votos, pero que finalmente solo tuvo prosperidad en un puñado de mesas que no alteraban el resultado de esos comicios.

No se pierda: Canciller Villavicencio acompañó llegada de maquinaria para producción del nuevo pasaporte

Con Alexander Vega, quien fue registrador durante los comicios del 2022, en los que Petro llegó al poder, la orden fue la de un asterisco, hecho que finalmente derivó en una complejidad de transmisión de datos y por la que muchos sectores demandaron pérdida de votos. Es más, algunos formularios E14 tenían tachones y enmendaduras que modificaron votos tanto en elecciones al Congreso como a la Presidencia.

Fue entonces cuando, para el caso del Pacto Histórico, los testigos electorales jugaron un papel clave, ya que permitieron que a ese partido se le recuperaran por lo menos cinco curules en el Senado. Es por eso que la orden será de dejar los espacios en blanco para facilitar todos los procesos de transmisión y con ello evitar líos en las urnas.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.