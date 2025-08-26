Se definió Plan Democracia para elecciones 2026: descartan aplazar las votaciones

Está listo el Plan Democracia para las elecciones 2026. Foto: Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este martes que se logró definir el llamado Plan de Democracia para garantizar la seguridad de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. De acuerdo con el registrador, Hernán Penagos, con este avance se ratifica que ninguna afectación al orden público o cualquier otra circunstancia pondrá en riesgo el calendario electoral que se viene cumpliendo con normalidad.

Penagos se reunió con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y los comandantes de las fuerzas militares para analizar la respuesta institucional ante las amenazas de una escalada violenta en varias regiones del país. Todo esto se produce tras hechos como los del asesinato del senador y precandidato a Miguel Uribe Turbay, el atentado contra el representante a la Cámara, Julio César Triana y los ataques terroristas en ciudades como Cali.

Según explicaron los asistentes al encuentro, con el Plan Democracia se establecieron las vías y estrategias para garantizar la tranquilidad en todos los puestos de votación. De hecho, según contó Hernán Penagos, se habló de las mesas en los municipios que presentan mayor riesgo y a los que, por esa misma razón, se les prestará mayor atención y seguridad para garantizar que haya elecciones libres en todos los rincones del país.

“Ningún hecho de orden público o circunstancias excepcionales pueden dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, porque las fechas están definidas por la Constitución Política y son inamovibles. Pero además de eso, es importante precisar que las elecciones libres y justas en Colombia son garantía del principio democrático y es deber de todas las entidades del Estado garantizarlas, de manera que la ciudadanía pueda ejercer un derecho político que también es un derecho humano, sin ninguna dificultad”, anunció el registrador nacional.

El ministro Pedro Sánchez ratificó que hay garantías absolutas para los próximos comicios y que estos se van a desarrollar tal cual como lo establece el calendario electoral y de manera libre y segura. Asimismo, anunció que se incrementará el pie de fuerza en varias zonas del país y se reforzará la seguridad de los candidatos a la Presidencia y el Congreso, así como la protección de los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos democráticos.

El gobierno del presidente Gustavo Petro aseguró en la noche de este lunes que se encuentra desplegando las capacidades operativas y técnicas necesarias para evitar cualquier anomalía. Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, aseguraron que los uniformados que se requieren para dar garantías están actuando en todo el país y que, por lo mismo, en 24 departamentos se han realizado actividades proselitistas sin contratiempos.

“Todo esto se ha hecho con un esfuerzo bastante importante por parte del Gobierno Nacional, de la cúpula militar y de la Dirección de la Policía para proteger a los candidatos en estas elecciones. Eso es lo más importante de este proceso electoral, buscar que existan las garantías en este proceso electoral”, precisó el ministro Benedetti.

De hecho, el funcionario aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene a 194 personas bajo su protección, para lo cual se han asignado a 326 policías, 32 vehículos convencionales, 75 blindados y 56 chalecos de protección.

