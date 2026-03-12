Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo destapan las cartas de sus fórmulas

Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo y Roy Barreras definen fórmulas vicepresidenciales. Foto: Archivo Particular

Luego de tres días de consultas, llamadas y reuniones, Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, anunciará este jueves, a las 11:30 de la mañana, su fórmula vicepresidencial. Desde el centro de la capital y junto a sus compañeros de consulta, la también senadora del Centro Democrático le dirá al país si se decantó por Juan Daniel Oviedo o encontró otro nombre para que la acompañe en el tarjetón.

Valencia y Oviedo han sostenido varias reuniones para definir las reglas de juego de la alianza y al tema han entrado los otros siete integrantes de la Gran Consulta e incluso el expresidente Álvaro Uribe, que ya habló con ambos. En el uribismo ya hay voces que ven con recelo las condiciones del exconcejal de Bogotá, que pide mantener una agenda de defensa a la JEP y no tener jefes políticos en la campaña.

Las movidas de Paloma Valencia están siendo analizadas de cerca por otros candidatos, pues al igual que ella, varias campañas apuestan por una fórmula que permita conquistar votos de otras orillas ideológicas, particularmente del centro. De hecho, figuras como Roy Barreras y Sergio Fajardo esperaron hasta último momento para elegir a sus llaves.

El candidato Fajardo eligió a la exsecretaria de Educación Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial. Ambos harán el anuncio oficial este jueves y luego procederán a hacer la inscripción ante la Registraduría. El diálogo viene desde hace varias semanas y terminó en un acuerdo reciente al encontrar puntos comunes en la visión de Estado que quieren promover para las elecciones de este 2026.

Según fuentes del entorno de la campaña presidencial del candidato de Dignidad y Compromiso, en la baraja de posibles nombres para la fórmula vicepresidencial también estuvo el exdirector de la Policía Óscar Naranjo, al igual que la exministra de Cultura Angélica Mayolo.

Entre tanto, Roy Barreras dijo que su fórmula “no dudará tanto como Juan Daniel Oviedo, que no sabe qué le conviene más (a él), si la Alcaldía o la Vicepresidencia. Mi fórmula tiene un claro compromiso con el Estado Social de Derecho y no con sus ambiciones personales. Y por mi parte yo no dudo en la escogencia porque no tengo jefes a quien consultarle como Paloma Valencia”.

A la conversación también se sumó Luis Gilberto Murillo, excanciller del gobierno de Gustavo Petro. Fuentes de su campaña confirmaron que la fórmula será Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales y hasta hace algunos meses aspirante a llegar a la Casa de Nariño. Esta alianza se oficializará en horas de la tarde.

Las otras llaves que ya están fijas son las que conforman Iván Cepeda y Aida Quilcué; Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo; Juan Fernando Cristo y Norma Constanza Vera; Clara López y María Consuelo del Río; Mauricio Lizcano y Adriana Ramírez; Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas; Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas; y Sondra Macollins - Leonardo Karam Helo.

