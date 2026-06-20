Modifican horarios del cierre de fronteras por elecciones: lo que debe saber de la medida

Gobierno refuerza medidas para la jornada de elecciones presidenciales de segunda vuelta. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer este sábado 20 de junio el decreto 0631 que modificó los horarios de cierre de los pasos fronterizos durante la elección presidencial de segunda vuelta. Se trata de una de las directrices que hacen parte del paquete de seguridad y orden público que ordena el Ejecutivo para blindar las elecciones, que en esta oportunidad enfrentarán a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De acuerdo con el acto administrativo, el cierre de las fronteras deberá iniciar a partir de las 6:00 de la mañana de este sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio, una vez los colombianos ya conozcan el nombre del nuevo jefe de Estado para los próximos cuatro años.

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¿Qué implica esta decisión del Gobierno? Durante los tiempos detallados en el decreto, las autoridades, manteniendo algunas excepciones contempladas en la ley, restringirán el tránsito de viajeros por los pasos fronterizos terrestres y fluviales y reforzarán los controles migratorios en todas las zonas de frontera.

“En cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, Migración Colombia mantiene el despliegue operativo previsto en las zonas fronterizas del país, con el propósito de apoyar las medidas orientadas a preservar el orden público y garantizar la seguridad durante la jornada electoral”, dijo al respecto la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

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Esta medida se desarrolla en el marco del Plan Democracia 2026, estrategia que une a varias instituciones para garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio democrático. Así las cosas, Migración Colombia trabajará de manera articulada con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras autoridades competentes para fortalecer los controles fronterizos.

Otras medidas de seguridad para la segunda vuelta presidencial

Esta semana, el Gobierno también publicó el decreto 0612 de 2026, con el cual dictó medidas para la conservación del orden público e incluyó temas de publicidad, equilibrio informativo y apoyo a votantes con limitaciones físicas, todo esto en el marco de las votaciones del domingo.

En cuanto a la ley seca, uno de los puntos que llama más la atención de los ciudadanos, el documento establece que los alcaldes deberán prohibir y restringir la venta y consumo de embriagantes desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 12:00 de la tarde del lunes 22 de junio.

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Otro de los puntos tiene que ver con el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación. Durante la jornada de votación, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, estos elementos estarán prohibidos en los puestos y mesas, solo con la excepción de los medios de comunicación, los funcionarios del Ministerio Público y los ciudadanos que deban enseñar a los jurados su cédula digital. Una vez concluida la votación, los testigos electorales podrán utilizar estos dispositivos para su labor.

En cuanto a los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias físicas, el decreto señala que estos podrán ejercer derecho al sufragio acompañados hasta el interior del cubículo de votación por una persona de confianza. Finalmente, se establece que, en caso de casos graves que afecten el orden público, los alcaldes están facultados para decretar toques de queda.

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