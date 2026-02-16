Sofía Gaviria oficializó renuncia a lista de Oxígeno: esto le respondió Ingrid Betancourt

Íngrid Betancourt y Sofía Gaviria se enfrentaron por las listas al Congreso del Partido Oxígeno. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes se conocieron las dos cartas con las que Sofía Gaviria Correa renunció a ser la cabeza de lista al Senado del partido Oxígeno, con lo cual se ratifica la fractura interna en esta colectividad que dirige Ingrid Betancourt. La ahora excandidata les dijo al presidente del CNE, Cristian Quiroz, y al registrador nacional, Hernán Penagos, que no tenía garantías en el partido y que incluso fue perseguida por tener posturas críticas frente a las directivas.

“Esta decisión obedece a razones de carácter político y personal relacionadas con la falta de garantías democráticas internas, ausencia de espacios reales de liberación, situaciones de persecución frente a posturas críticas, falta de independencia en la toma de decisiones, ausencia de una causa programática clara y prácticas que no reflejan la institucionalidad que debe caracterizar a un partido político”, dijo en las cartas.

Lea también: Piden investigar a senadora por presuntamente exigir parte del salario a un exasesor

Este mismo lunes, Ingrid Betancourt reconoció que en el partido tuvieron muchas dificultades con Sofía Gaviria, según dijo por el carácter de ella. “A pesar de que habíamos establecido unos procedimientos para enfrentar esta situación, ella se salió por las ramas. Tuvimos problemas con el comportamiento de ella en situaciones públicas”, le dijo la también candidata al Senado y jefa del partido a Noticias RCN.

Con respecto a las críticas de Gaviria por el manejo del partido, Betancourt aseguro que “yo creo que ella resiente el hecho de no poder ser la persona que impone su voluntad, ella tiene tendencia a no aceptar lo que se hace en el partido, somos un partido muy democrático (…) para nosotros es un gran alivio el retiro de Sofía, porque este es un partido muy lindo que le ha abierto las puertas a gente extraordinaria (…) incluso personas que trajo Sofía se quedan con nosotros”, aseguró.

No se pierda: Tributaria, paz total y EE. UU.: responden los candidatos del Frente por la Vida

La tensión dentro del partido Oxígeno, que avaló la candidatura de Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa para la llamada Gran Consulta por Colombia, se escaló luego de que Betancourt y Gaviria terminaran enganchadas en una discusión pública por la forma en que se toman las decisiones dentro de la agrupación política.

A esto se suma que ya renunció otro candidato de la lista al Senado. Se trata de Juan Fernando Betancur, quién, aunque fue el primero en renunciar, puede no ser el último, pues hay rumores de que se vienen varias cartas de renuncia adicionales. La directora aseguró que las personas que estaban saliendo de la lista habían sido cuotas de Gaviria a quien se le había permitido esta acción “basada en la confianza que le entregué qué fue absoluta desde el primer día. Yo le ofrecí ser cabeza de lista”.

Según informó Betancourt, tras las movidas internas de su partido queda como cabeza de lista Óscar Ortiz, quien fue zar anticorrupción.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.