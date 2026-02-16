Piden investigar a senadora por presuntamente exigir parte del salario a un exasesor

Senadora Berenice Bedoya. Foto: Archivo Particular

Tras una denuncia pública hecha por Sergio Mesa, exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Berenice Bedoya, varios políticos y veedurías pidieron investigar formalmente a la congresista por los presuntos delitos de concusión, cohecho y extorsión.

De acuerdo con Mesa, entre marzo y diciembre de 2024, enero y diciembre de 2025, asesoró a Bedoya y debía entregar parte de su sueldo a un yerno y a una hija de la senadora. “En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios. Esa es la razón por la cual no seguí como asesor del Senado de la República”, agregó el exasesor en un mensaje de X.

En otro de sus trinos, Mesa amplió la denuncia. “Yo fui recomendado por la senadora Berenice Bedoya, quien me ‘condicionó’ a pagar COP 4 millones a su entonces yerno Sebastián Arboleda. En julio de 2024, cuando ella decidió apartar a su exyerno y me presionaron para renunciar al contrato, debí comenzar a pagarle a su hija Valeria Bedoya la suma de COP 2,5 millones”, dijo.

La Ley 4ª de 1992 define que los senadores y congresistas tienen derecho a destinar 50 smlmv en la contratación de hasta diez (10) asesores y/o asistentes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Sé de congresistas que tienen «asistentes fastasmas» que figuran en la nómina y no… pic.twitter.com/uEUCuijueD — Sergio Mesa ⚖️ (@sermeca) February 16, 2026

Tras la publicación de esta denuncia, varios sectores pidieron investigar a Berenice Bedoya. Denunciaremos penalmente a la senadora de la ASI, Sor Berenice Bedoya Pérez, ante la Corte Suprema por exigir coimas o mordidas de sus asesores UTL, por los delitos presuntos confesados por el periodista fleteado", señalaron desde la Red de Veedurías Ciudadanas.

El exsenador Gustavo Bolívar le pidió lo mismo a la Corte, la Fiscalía y la Procuraduría. “Solicito abrir investigación formal a la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez por los presuntos delitos de Concusión, cohecho y extorsión, basado en este testimonio de un exmiembro de su UTL quien aquí confiesa que la congresista de marras le quitaba una parte de su salario”.

DENUNCIA PENAL

Señores@CorteSupremaJ @FiscaliaCol @PGN_COL



Solicito abrir investigación formal a la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez por los presuntos delitos de Concusión, cohecho y extorsión, basado en este testimonio de un exmiembro de su UTL quien aquí confiesa que la… https://t.co/gdvPlTF2rq — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 15, 2026

Desde la Alianza Verde, partido que ha hecho coalición con ASI, también se pronunciaron. “Las acusaciones contra la senadora Berenice Bedoya sobre, una vez más, la consabida modalidad de congresistas que le retienen parte del salario a integrantes de las UTL, son gravísimas. Mi solidaridad con su exasesor. Debería evaluarse su expulsión de la coalición a Senado de la que hace parte mi partido”, dijo la representante Catherine Juvinao.

Hasta el momento, la senadora Berenice Bedoya no se ha pronunciado ante la denuncia y los pedidos de investigación.

