Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Piden investigar a senadora por presuntamente exigir parte del salario a un exasesor

Se trata de Berenice Bedoya, presidenta del Partido ASI y mencionada en el escándalo de la UNGRD y el caso de cuotas políticas en el Fondo de Adaptación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
16 de febrero de 2026 - 12:02 p. m.
Senadora Berenice Bedoya.
Senadora Berenice Bedoya.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras una denuncia pública hecha por Sergio Mesa, exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Berenice Bedoya, varios políticos y veedurías pidieron investigar formalmente a la congresista por los presuntos delitos de concusión, cohecho y extorsión.

De acuerdo con Mesa, entre marzo y diciembre de 2024, enero y diciembre de 2025, asesoró a Bedoya y debía entregar parte de su sueldo a un yerno y a una hija de la senadora. “En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios. Esa es la razón por la cual no seguí como asesor del Senado de la República”, agregó el exasesor en un mensaje de X.

Lea también: Tributaria, paz total y EE. UU.: responden los candidatos del Frente por la Vida

En otro de sus trinos, Mesa amplió la denuncia. “Yo fui recomendado por la senadora Berenice Bedoya, quien me ‘condicionó’ a pagar COP 4 millones a su entonces yerno Sebastián Arboleda. En julio de 2024, cuando ella decidió apartar a su exyerno y me presionaron para renunciar al contrato, debí comenzar a pagarle a su hija Valeria Bedoya la suma de COP 2,5 millones”, dijo.

Tras la publicación de esta denuncia, varios sectores pidieron investigar a Berenice Bedoya. Denunciaremos penalmente a la senadora de la ASI, Sor Berenice Bedoya Pérez, ante la Corte Suprema por exigir coimas o mordidas de sus asesores UTL, por los delitos presuntos confesados por el periodista fleteado", señalaron desde la Red de Veedurías Ciudadanas.

No se pierda: Continúan las giras de Cepeda, De La Espriella y López a menos de un mes de elecciones

El exsenador Gustavo Bolívar le pidió lo mismo a la Corte, la Fiscalía y la Procuraduría. “Solicito abrir investigación formal a la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez por los presuntos delitos de Concusión, cohecho y extorsión, basado en este testimonio de un exmiembro de su UTL quien aquí confiesa que la congresista de marras le quitaba una parte de su salario”.

Desde la Alianza Verde, partido que ha hecho coalición con ASI, también se pronunciaron. “Las acusaciones contra la senadora Berenice Bedoya sobre, una vez más, la consabida modalidad de congresistas que le retienen parte del salario a integrantes de las UTL, son gravísimas. Mi solidaridad con su exasesor. Debería evaluarse su expulsión de la coalición a Senado de la que hace parte mi partido”, dijo la representante Catherine Juvinao.

Hasta el momento, la senadora Berenice Bedoya no se ha pronunciado ante la denuncia y los pedidos de investigación.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Berenice Bedoya

Congreso

UTL

Coimas

UNGRD

Fondo de Adaptación

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Partido ASI

Sergio Mesa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.