Tarjetones del 8 de marzo: ¿cuántos son, cuántos pedir y para qué sirve cada uno?

A cuatro días para la primera jornada de elecciones de este 2026 en el que se elegirá el nuevo Congreso y se votará por la consultas presidenciales, son múltiples los interrogantes alrededor del proceso de votación y su funcionamiento. Desde cuántos tarjetones son, hasta cómo se debe votar, aquí en El Espectador le explicamos una parte de este proceso electoral.

Son dos los motivos de esta jornada electoral: la elección del nuevo Congreso, que se divide entre Senado y Cámara; y las votaciones de consultas presidenciales con los que se depurará parte de ese listado de aspirantes por llegar a la Casa de Nariño.

Cuando el ciudadano se acerque a las urnas, serán dos los tarjetones que reciba por parte de los jueces de mesa. El primero corresponde al Senado y el segundo a la correspondiente circunscripción de Cámara. Para este último, dependerá del departamento en el que se encuentre ubicado el puesto de votación.

Sin embargo, para ambos casos pueden existir algunas excepciones. En Senado está el tarjetón “ordinario”, en el que se elegirán a 100 legisladores en todo el territorio nacional. Esa tarjeta tiene 17 casillas en las que se encuentran partidos y movimientos significativos de ciudadanos que luchan por estas curules, además de la casilla de voto en blanco.

En la divisón de esas tarjetas están listas cerradas, como las de Pacto Histórico o Centro Democrático, en el que se encontrará el logo de esos partidos y un espacio en blanco. Eso se debe a que las colectividades elegirán el orden de sus fichas, contrario a las listas abiertas en el que la competencias en bajo el llamado “voto limpio”.

Bajo esa modalidad serán 7 listas cerradas o no preferentes, mientras que 9 serán competidas exclusivamente en las urnas. Allí también estarán en juego las personerías jurídicas. Sin embargo, para esa corporación también existe un tarjetón dedicado para la elección de las circunscripciones indígenas, que para esta jornada electoral está en disputa entre 10 diferentes partidos.

Así funciona en Cámara

De otro lado, el tarjetón de Cámara de Representantes corresponde a listas de candidatos que representan de forma exclusiva a los departamentos. Son 161 representantes que se elegirán entre los 32 departamentos y el Distrito Capital. Así como sucede en Senado, algunas regiones tendrán listas cerradas presentadas por los partidos, pero en su mayoría la disputa será voto a voto.

Asimismo, habrá tarjetones “especiales”. Uno será para un representante de los colombianos en el exterior y que entró en votación desde el pasado 1 de marzo. Habrá otro tarjetón para la elección dos representaciones de comunidades afrodescendientes y otro para curul indígena. Sin embargo, si el votante solicita la Cámara “ordinaria” no podría votar por esas curules especiales.

Sin embargo, existe una excepción. Esa se aplica para las curules ocupadas por representantes de comunidades víctimas del conflicto que entre 2026 y 2030 tendrán su último periodo. Son 16 asientos en la Cámara que se eligen en 168 municipios afectados por la violencia y en los que se aplican los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Pero esas denominada curules Citrep sí pueden votar por la Cámara “ordinaria” de su respectivo departamento.

Consultas presidenciales

Finalmente está el escenarios de las consultas. Este tarjetón será “rogado” y solamente se lo entregarán a los votantes se lo solicitan a los jurados de votación. Allí se encontrará una división de tres bloques en el que están La Consulta de las Soluciones, que tiene dos candidatos; la Gran Consulta por Colombia, con nueve rostros; y el Frente por la Vida, con cinco aspirantes por la Casa de Nariño.

Sin embargo, como han señalado desde la Registraduría, en esta oportunidad todos estarán en un solo tarjetón y solo se podrá marcar una sola alternativa para garantizar el derecho al voto secreto. Esta decisión, aunque controvertida, permitirá tener una mayor garantía para esos comicios.

