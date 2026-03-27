Terminación del escrutinio reconfigura la bancada de Bogotá en la Cámara de Representantes

Debate sobre el presupuesto nacional en la Cámara de Representantes en 2025. Foto: El Espectador - José Vargas

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Este viernes 27 de marzo terminó el escrutinio de los votos de la Cámara por Bogotá, que generó un cambio en el orden de los representantes que ingresarán a la corporación el próximo 20 de julio.

Según dieron a conocer las autoridades electorales, se encontraron 2.872.657 votos válidos totales que debían repartirse entre 18 curules. La bancada mayoritaria continuó siendo el Pacto Histórico con 932.728 sufragios y ocho curules que les corresponden a María Fernanda Carrascal, Laura ‘Lalis’ Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Ladinez, Claudia Teresa Romero, Jairo León y Gabriel Becerra.

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El cambio significativo estuvo en la bancada del Centro Democrático, que continuó con sus seis sillas en el elíptico al conseguir 694.326 votos. Por lo que sus representantes serán Daniel Briceño, quien consiguió un tercio de los votos de la lista; le sigue Jose Jaime Uscategui; Nelly Patricia Mosquera; David Gerardo Cote Rodríguez y Luz Marina Gordillo. El cambio radicó en la última curul que ocupaba Josias Fiesco según los resultados del preconteo, pero que perdió su lugar en el escrutinio contra Jesús Lorduy.

Con sus ocho representantes, la bancada progresista sumó un nuevo alfil en el ejecutivo, mientras el partido del expresidente Álvaro Uribe pasó de dos a seis.

La Alianza Verde con 245.261 votos se convierte en la tercera bancada de Bogotá con dos representantes: Catherine Juvinao y Mauricio Toro. En este nuevo periodo, la colectividad contará con una curul menos en la Cámara.

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Las sillas restantes las ocuparán dos mujeres. Una de ellas es Carol Borda de Salvación Nacional, colectividad que sumó 190.130 sufragios en Bogotá; mientras la última la ocupará el Partido Liberal, que sumó 112.817 y logró llevar a Bleidy Pérez a esa corporación.

El escrutinio general se encuentra en el 99.83 % con 126.441 mesas escrutadas; solo faltan 206 por realizar este ejercicio. Todas estas mesas son las de colombianos en el exterior que votaron a la Cámara por esa circunscripción. Sin embargo, esta silla se la quedó Pedro Alejandro Murcia del Centro Democrático, quien tiene su votación en firme.

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