Todo lo que debe saber sobre el código de fuente de los softwares electorales

El registrador Hernán Penagos. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Es importante aclarar que no existe un solo software electoral; en su lugar hay varios con diferentes funciones en cada uno de los procesos. Los dos más relevantes son los del preconteo informativo y el escrutinio con validez jurídica.

Los softwares que se usa en el escrutinio, a partir de varios niveles de complejidad, puede ser zonal, municipal, departamental o nacional. En el caso del software nacional, es propiedad del Estado y es manejado por magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los demás niveles, el software es diseñado por la firma contratista, que es una unión temporal en la cual se encuentra Thomas Gregg and Sons; sin embargo, este es manejado por las comisiones escrutadoras.

La Registraduría Nacional asegura que cuenta con auditoría internacional a los softwares y sistemas de información de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados para estas elecciones de Congreso de la República, consulta de partidos, primera y eventual segunda vuelta presidencial, que están siendo verificados por el centro de asesoría y promoción electoral, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).

Según informó el ente que dirige Hernán Penagos, es una “institución con amplia experiencia regional en el fortalecimiento democrático y procesos electorales”, especialmente en América Latina. El instituto verificará y evaluará “la eficiencia, la eficacia y la seguridad” de los softwares de jurados de votación, de preconteo, de escrutinio y de consolidación y divulgación nacional.

Por su parte, el código fuente al que se han referido varias voces la última semana son las líneas de programación que dictan cómo operan estas herramientas.

“Este miércoles 25 de febrero se llevará a cabo la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos”, recordó el registrador.

Esta medida de mostrar el código fuente a organismos electorales es explicada por Diego Rubiano de la Misión de Observación Electoral, en la cual se “abren las líneas de código de programación y lo dejan para que los auditores de partidos, los auditores de las observaciones electorales lo tengan a disposición, lo puedan leer y lo puedan revisar en una sala dispuesta por la Registraduría”.

El código solo se muestra a las entidades encargadas, pero no se puede mostrar al público en general, debido a que podría traer alteraciones a la seguridad electoral, según Rubiano.

“Si yo le entrego el código fuente a los actores que sea, es decirles, estos son los planos de la casa para saber dónde poner la bomba. Está entregando la estructura completa para saber dónde puede ser más vulnerable“, le dijo Rubiano a El Espectador.

