Registrador se reúne con cúpula de la Policía y el Mindefensa, estos son los motivos

Registrador Hernán Penagos se reunió con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula de la Policía. Foto: Registraduría

Exactamente un día después de que falleciera el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe por el atentado en su contra, el registrador Hernán Penagos y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunieron para ver cómo está el país en términos de seguridad de cara a la campaña electoral y definir qué medidas deben tomarse.

Este martes se desarrolló un encuentro de comandantes de la Policía Nacional en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, y el registrador participó en la cita para hablar sobre cómo blindar los comicios al Congreso y a la Presidencia que se realizarán el próximo año. Aseguró que el país atraviesa momentos “penosos y tristes” y que por eso mismo se debe trabajar articuladamente.

Con miras a las elecciones de 2026, ante el encuentro de comandantes de la @PoliciaColombia en Bogotá, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó el trabajo conjunto de las diferentes instituciones del Estado, para enfrentar los desafíos electorales y garantizar procesos… pic.twitter.com/ColezYZWBs — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 12, 2025

“Aquí nos corresponde entender que la responsabilidad del proceso electoral es una responsabilidad de todo el Estado en su conjunto y cada autoridad tiene una parte que contribuir para que las elecciones no solamente sean libres, sino que sean justas e universales”, indicó Penagos, agregando que se debe atacar la desinformación y las noticias falsas.

El tema de la seguridad, que siempre ha estado presente en todos los comicios realizados en el país, se convierte para este certamen en un gran reto para el Gobierno Nacional, la organización electoral y la cúpula de la Policía y el Ejército, pues el atentado sicarial contra Uribe Turbay sacudió la precampaña y generó una cascada de temores e incertidumbre, sobre todo para los aspirantes.

Por lo mismo, el presidente Gustavo Petro realizará en la tarde de este martes un Consejo de Seguridad Extraordinario para revisar cuáles son los riesgos que tienen los precandidatos, especialmente los de la oposición, para participar en la contienda y poder recorrer el país.

Aunque estaba previsto que esta reunión se realizaría este lunes, a última hora fue cancelada y aplazada, como lo confirmó el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien continúa estudiando las fallas que presentó el esquema de seguridad de Uribe Turbay el pasado 7 de junio, día en el sufrió el atentado sicarial mientras estaba en un evento de campaña en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Después de este consejo podría transmitirse una alocución presidencial, como también se tenía previsto el lunes. Es un camino que todavía estudia la Casa de Nariño y que se confirmaría en las próximas horas, así como los puntos que abordaría el jefe de Estado.

