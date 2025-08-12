Petro pidió un minuto de silencio por Miguel Uribe: “Es un hecho de conmoción nacional”

El presidente Gustavo Petro durante su diálogo con The New York Times, El País de España y El Espectador desde Leticia. Foto: Presidencia

En su primera aparición ante la ciudadanía tras el fallecimiento del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), el mandatario se pronunció sobre los hechos y pidió un minuto de silencio. El político de oposición murió tras dos meses y cuatro días en la Fundación Santa Fe, a la que llegó por un atentado en su contra el pasado 7 de junio.

El evento en el que el mandatario se refirió al tema —y se refirió al senador como Mario—, la Ceremonia de Ascenso de Generales en Bogotá, afirmó que era “un hecho de conmoción nacional”. Así, apuntó, “no solo hay que ofrecer honores, investigar, sino analizar, que tiene que ver con la seguridad de Colombia”.

“Por tanto es un tema de las autoridades competentes, tanto del Gobierno como de la Fiscalía, han puesto todo su apoyo, incluso pedido a expertos internacionales, ayuda en la investigación para determinar las causas para determinar las causas reales, la verdad del crimen”, dijo. Y agregó: “Debo aclarar que Colombia lleva decenas de años matándose por venganza o por sectarismo político”.

Al inicio de su discurso, el jefe de Estado mencionó a su hija Andrea, que fue amenazada de muerte, y reiteró en que él mismo ha “arriesgado ”su vida" para primar “la coherencia”.

Petro también habló de gobiernos extranjeros y aseguró que no hay que “acudir a voces extranjeras que [les] piden que se maten entre sí”, pues “hacen “cálculos de acuerdo con sus intereses”. En esa línea, le respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que “Washington es dos veces más violenta” que Bogotá”: “Allá vive Trump y acá vivo yo”.

“Dice que Bogotá es fea, no sé si es amenaza o qué”, agregó.

Noticia en desarrollo...

