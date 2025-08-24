Gobernadora Toro y alcalde Eder confirman amenazas tras atentado terrorista en Cali

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, y Alejandro Eder, confirmaron las amenazas en su contra tras el ataque terroristas del pasado 21 de agosto. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tanto la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguraron este domingo que confían en el respaldo que el Ejército y la Policía les viene brindado para garantizar su seguridad, luego de que se confirmara que en contra de estos dos dirigentes hay serios indicios de posibles atentados.

Lo que se sabe hasta el momento es que las disidencias de las Farc que tienen incidencia en Valle en particular, y en el occidente colombiano en general, emitieron las amenazas contra Toro y Eder, por lo que se están realizando los análisis que se requieran para evitar que esos crímenes se perpetren.

Más información: Tregua entre Petro y Márquez tiene $1,1 billones del presupuesto en la mira para 2026

“Agradezco a la inteligencia del Ejército de y la Policía que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad; seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle. Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la ayuda de Dios, de la ley y de las autoridades”, precisó la gobernadora Toro.

“Es una amenaza que sabíamos que existía (…). No tengo miedo porque confío en la Fuerza Pública y esto es parte del trabajo. Esto es una amenaza muy seria, porque estos sinvergüenzas nos quieren devolver a la década de los ochenta cuando asesinaban a gobernantes y a dirigentes públicos, y también a ciudadanos poniendo bombas indiscriminadamente”, le dijo a Blu Radio el alcalde Eder.

Consulte aquí: Izquierda y derecha forzaron en solo 12 horas un cisma de impacto electoral por 2026

Esta situación se registra 72 horas después de que Cali fuera sacudida por un atentado terrorista que se le atribuyó a la disidencia de alias Iván Mordisco, el cual dejó seis personas muertas y más de 70 heridas.

Agradezco a la inteligencia del @COL_EJERCITO y de la @PoliciaColombia que me protegen.



La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle.



Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la… https://t.co/6kh1smoftJ — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) August 24, 2025

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó a Blu Radio sobre la existencia de un plan de la disidencia de las Farc “Jaime Martínez” para asesinarlo, aseguró el mandatario que el bloque de búsqueda evidenció la intención del grupo armado. pic.twitter.com/KqZZ487ydi — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 24, 2025

En medio de todo este panorama, también este domingo, se comenzaron a conocer reacciones de rechazo a estas amenazas y la petición expresa al gobierno del presidente Gustavo Petro para que les brinde toda la protección necesaria.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que se deben dar todas las garantías para mantener a salvo la vida y el trabajo de los dos mandatarios regionales amenazados.

“Las amenazas se nos están volviendo paisaje. Cada semana es un político diferente quien corre peligro. Urgente que el Gobierno Nacional refuerce la seguridad de los mandatarios locales en todo el país, y fortalezca las capacidades de inteligencia. El país no puede esperar una tragedia más”, precisó Galán.

Es de su interés: Quintero cuestionó al Pacto de Petro en medio de llegada de más precandidatos

En un sentido similar se pronunció el expresidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda, quien advirtió que este tipo de situaciones deben frenarse para evitar que las elecciones del próximo año se pongan en riesgo.

“Es un hecho gravísimo que exige acción inmediata del Gobierno Nacional. Demandamos medidas concretas y verificables para proteger a nuestros mandatarios locales, quienes enfrentan constantes amenazas. Expresamos total solidaridad con ellos y exigimos a las autoridades inteligencia, seguridad reforzada y una investigación profunda para castigar a los responsables. La democracia no puede ceder ante la violencia”, enfatizó Cepeda.

Otras noticias: “No soy el candidato del presidente Petro”: Iván Cepeda

Asocapitales también se pronunció en un sentido similar y dejó en claro que el Estado debe moverse para que la seguridad en las regiones no termine desbordada por el accionar criminal de todos estos grupos ligados al narcotráfico.

“Enviamos un mensaje de unidad junto a toda Colombia. No nos van a doblegar. No vamos a ceder al terror. Defendemos la vida, la paz y la institucionalidad”, precisó esa organización en un comunicado.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.