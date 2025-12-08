Logo El Espectador
“Las consultas no son el camino”: Fajardo ratificó su ruta hasta la primera vuelta presidencial

El candidato Sergio Fajardo anunció este lunes que no hará parte de ninguna de las consultas de marzo. “No son el camino”, dijo.

Redacción Política
08 de diciembre de 2025 - 11:11 p. m.
El candidato Sergio Fajardo confirmó este lunes que no irá ninguna de las consultas previstas para el 8 de marzo próximo.
Foto: El Espectador - José Vargas
El mismo día en que se cerraba el plazo para manifestar si había intención de acudir a alguna de las consultas de precandidatos que se tienen previstas para el 8 de marzo próximo, mismo día de las elecciones a Congreso, el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo confirmo que continúa su ruta hasta la primera vuelta presidencial (31 de mayo) sin hacer parte de estos procesos previos.

“Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro”, precisó Fajardo.

Pese a que varias voces le venían pidiendo que analizara su se abría espacios de unión, y en ese proceso estaban varios intermediarios, el mensaje del candidato es claro y así queda definido que seguirá solo hasta la primera cita a urnas que se convocó para 2026 con el fin de elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro.

“Respeto a las personas con quienes me unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas. Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión. El camino es largo y espero que sea posible reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo”, enfatizó Fajardo.

De hecho, el propio expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, ha mencionado su nombre para buscar que se haga parte de una colación de oposición dura al presidente Petro y sus apuestas de reelección, por ahora encabezadas por el senador Iván Cepeda.

También se supo de acercamientos con la exalcaldesa Claudia López, con quien hizo fórmula en el pasado y a quien también, igual que a él, lo ubican en el centro del espectro político.

Pero esos pasos no surtieron frutos. Y en la más reciente encuesta de Invamer, que se realizó con 3.800 personas en 148 municipios del país entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, Fajardo quedó en tercer lugar con el 8,5 %, detrás de Iván Cepeda (31,9 %) y de Abelardo de la Espriella (18,2 %).

Esta es la comunicación de Sergio Fajardo:

Por Redacción Política

