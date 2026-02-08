¿Siguen ruidos del Centro Democrático?: Cabal y Holguín no van a plaza pública con Valencia

Las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal estaban en la contienda para ser la candidata única por el Centro Democrático en las elecciones 2026. Foto: Óscar Pérez

Aunque la candidata Paloma Valencia está recorriendo el país junto al expresidente Álvaro Uribe para darle forma a su aspiración de ganar la Gran Consulta por Colombia, en la que se mide con otros ocho candidatos de centro-derecha, en el Centro Democrático aún se sienten los efectos de cómo fue ungida como aspirante y los ruidos que de alguna forma generó ese proceso.

En efecto, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que se sintió maltratada por la colectividad y pidió, junto a su pareja, el líder ganadero José Félix Lafaurie, que se le permitiera acceder a un proceso de escisión para darle forma a una disidencia dentro del mismo Centro Democrático. Esto, por supuesto, fue rechazado por Valencia y el grueso de la toldas uribistas.

No obstante, no se volvió a ver a Cabal junto a Valencia en sus correrías y, de paso, tampoco volvió a a parecer en escena junto a ellas la también senadora Paola Holguín, quien estuvo en el pulso por la candidatura presidencial y también resultó derrotada en la encuesta que se realizó.

Eso sí, tanto Cabal como Holguín han dicho que mantienen su respaldo a Valencia, pero ninguna de las dos mantuvo la efusividad previa en plaza pública o redes en torno a esa candidatura, lo que dejó a varios dentro del partido hablando sobre cómo la herida parece aún estar abierta.

Incluso, el senador Andrés Guerra, quien también hizo parte de esa disputa, terminó aspirando a la Cámara por Antioquia luego de no conseguir mantener el cupo en la lista al Senado, en la cual, entre otras cosas, el expresidente Uribe ocupa el puesto 25.

En medio de esos ruidos internos el Centro Democrático sigue haciendo campaña por Paloma Valencia y Álvaro Uribe jalando las riendas de sus toldas para mantener la unidad, pero sigue la expectativa en torno a qué pasará con María Fernanda Cabal y Paola Holguín en la puja presidencial. El factor de Abelardo de la Espriella está en esta ecuación, pues su cercanía con el exmandatario y el buen momento que tiene en las encuestas le dan margen de maniobra para buscar alianzas más fuertes con sus cercanos ideológicos de la derecha.

