Así va la baraja presidencial: 16 entran a consultas y 12 compiten ya por la primera vuelta

La Registraduría definió en sorteo el tarjetón de las consultas que se votarán este 8 de marzo.

La definición de las tres consultas que estarán en un únco tarjetón el 8 de marzo, mismo día de las elecciones de Congreso que tendrán sus propias planchas, también marca el inicio de un proceso de depuración de cara a la primera vuelta presidencial.

En efecto, en estos procesos están compitiendo en total 16 candidatos que buscan, vía urnas, tener un cupo en los comicios del 31 de mayo cuando se vota por el sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Si hay segunda vuelta, se hará el 21 de junio.

En efecto, el país podrá votar el próximo 8 de marzo –aparte de las listas de Senado y Cámara– por tres consultas. De hecho, según el sorteo de la Registraduría realizado en la noche de este viernes, en el tarjetón único estará primero la Consulta de las Soluciones, luego seguirá la Gran Consulta por Colombia y lo cerrará el Frente por la Vida.

Lo que ha dicho el registrador Nacional, Hernán Penagos, es que los jurados de votación informarán de la existencia del tarjetón de consultas y el elector decidirá si lo pide o no para votar en esos tres procesos.

En la Consulta de las Soluciones quedaron como candidatos Claudia López y Leonardo Huerta, luego de que Sergio Fajardo y Mauricio Armitage definieran que no estarán en este espacio y que irán derecho a la primea vuelta del 31 de mayo.

En la Gran Consulta por Colombia siguieron los nueve candidatos que vienen haciendo campaña hace unas semanas: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, Juan Danuel Oviedo y Juan Manuel Galán.

Y la del Frente por la Vida –en medio de todas las polémicas de los últimas días– quedaron Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Elías Pineda y Edison Torres.

De estos 16 aspirantes saldrán solo tres fijos que irán a primera vuelta con otros 12 que ya manifestaron su intención de ir directo al balotaje del 31 de mayo. Quienes entraron este viernes en ese espacio son Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, exministros del presidente Gustavo Petro que —con matices— buscan que se dé la reelección inmediata del programa del Gobierno actual.

Estos rostros entran en la contienda en la que ya estaban confirmados Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. También se había oficializado la llegada de Maurice Armitage y Mauricio Lizcano, al igual que la de Sondra Macollins y Daniel Palacios, quienes estarán en esa primera medición en urnas para buscar al sucesor de Petro. En este grupo también entrarían Carlos Felipe Córdoba y Santiago Botero.

El tarjetón de la primera vuelta, en todo caso, pude modificarse porque los plazos de inscripción comenzaron el pasado 31 de enero y se extienden hasta el 13 de marzo próximo. De esta forma, comienza a delinearse la disputa por ser el sucesor del presidente Petro a partir del 7 de agosto próximo, cuando se termina oficialmente el periodo de la actual administración.

