De la Espriella (32,1 %) y Cepeda (31,4 %) lideran la intención de voto en encuesta de Atlas

A solo un mes de que se realicen las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, y en medio de duras polémicas por las decisiones que viene tomando el Consejo Nacional Electoral (CNE), este sábado se conocieron los resultados de otra encuesta en los que se refleja el nivel de polarización política y cómo los punteros representan los extremos del espectro político: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La medición es de Atlas Intel y fue publicada por la revista Semana, y en ella De la Espriella tiene un 32,1 % de intención de voto para primera vuelta, seguido de Cepeda que marca el 31,4 %. Estos dos candidatos vienen liderado las mediciones hasta ahora conocidas, incluyendo la de Invamer, y hacen parte de los dos polos que con más fuerza se están disputando el poder.

Por un lado, está la derecha que rodea a De la Espriella y que sin estructura partidista clara se viene proyectando como un outsider; y, por el otro, está la izquierda que apoya a Cepeda y cuya intención es lograr la reelección inmediata del proyecto que lidera el presidente Gustavo Petro.

En ese panorama, de acuerdo con los resultados, aparecen luego Sergio Fajardo (7,6%), Paloma Valencia (3,8%), Claudia López (3,7%), Miguel Uribe Londoño (2,1%), Vicky Dávila (1,9%) y —entre otros— Juan Daniel Oviedo (1,7%).

La encuesta se realizó con una muestra de 7.298 cuestionarios de forma presencial entre el 27 de enero y el 4 de febrero, de acuerdo con la ficha técnica de Atlas Intel. “Utiliza entrevistas realizadas cara a cara por encuestadores, quienes emplean tabletas o dispositivos móviles para aplicar el cuestionario y registrar las respuestas. Este enfoque sustituye el uso tradicional de papel y lápiz, mejorando la calidad de los datos mediante controles automáticos de consistencia y validaciones instantáneas”, dice la firma sobre su metodología.

Ese rango de tiempo, además, permite medir el impacto en la opinión de hechos coyunturales como la cita entre los presidentes Petro y Trump en Estados Unidos, el pasado 3 de febrero, y el efecto de las polémicas en torno las decisiones del CNE. La encuesta también muestra que el 5,3% de los encuestados afirma que votará en blanco.

En los escenarios de segunda vuelta que planteó la medición, la cual se realizaría el 21 de junio, aparece De la Espriella con 36,8 % y Cepeda con el 34,6 %. En otro modelo el primero suma el 31,8 % y Fajardo queda con 21,7 %.

Cepeda, por su parte, le saca ventaja a Valencia, Pinzón y Fajardo en una eventual segunda vuelta.

En lo referente a la Gran Consulta por Colombia, en la que nueve candidatos de centro-derecha buscan ungir a un solo aspirante, Paloma Valencia se queda con el 26,9 % de la intención de voto, mientras que Dávila suma el 15,4 %. Los otros aspirantes (Anibal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas) no alcanzan a pasar el 9 %.

En lo referente a la encuestas del Frente por la Vida, que tras varias polémicas terminó en manos de Roy Barreras y Daniel Quintero, mostró a Cepeda como victorioso con el 82,9 %. Eso sí, Atlas aclaró que el sondeo se realizó antes de que el CNE confirmara la inhabilidad jurídica del aspirante ungido del oficialismo de estar en este proceso por haber participado en una medición en urnas similar el pasado 26 de octubre con el petrismo purasangre. Quintero y Barreras llegan ambos al 2,7 % de intención de voto.

Otras de las proyecciones que se realizó en esta encuesta es la votación para el Congreso, en la cual el Pacto Histórico suma el 21 %, el Centro Democratico el 17,8 %, el Partido Liberal el 10,1 % y, entre otras colectividades también medidas, el Partido Conservador el 7,4 %.

Cuando se les preguntó a los encuestados si “apruebas o desapruebas la forma en que Gustavo Petro está conduciendo el Gobierno de Colombia”, las respuestas fueron un 48,3 % que dijo que no, mientras un 39,3 % dijo que sí. En lo referente a la “evaluación del Gobierno”, el 38,1 % dijo que lo ve “malo / muy malo”: el 35,6 % contestó “excelente / bueno”; y el 26,3 % respondió que “regular”.

En medio de todo esto ya se sabe que hay 16 candidatos compitiendo en las tres consultas que se votarán este 8 de marzo, mismo día de la elección de Congreso, y que otros 12 ya confirmaron que irán directo a primera vuelta.

Esta es la encuesta completa de Atlas Intel:

