Vargas Lleras reapareció y le dio línea política a Cambio Radical: conclusiones de la reunión

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció este martes en la arena política en una reunión con la bancada de su partido, Cambio Radical. El jefe natural de este bloque opositor al gobierno de Gustavo Petro estuvo acompañado por Fuad Char, cabeza de uno de los clanes políticos con mayor caudal electoral en el Caribe y considerado otro de los encargados de dar línea política a la colectividad.

Tras varios meses de ausencia debido a cuestiones médicas, Vargas Lleras reapareció con buen semblante y estuvo durante más de dos horas dialogando con sus congresistas y los directivos del partido. El ex vicepresidente condujo una conversación con sus senadores y representantes a la Cámara en torno al papel del partido en el cierre de esta legislatura y sobre la estrategia que utilizarán para retener y ganar más curules en el Legislativo.

Aunque el tema de la candidatura presidencial no estaba oficialmente en la agenda, varios congresistas insistieron en que su apuesta es que Vargas Lleras lidere ese frente y tome las banderas de Cambio Radical para enfrentarse al candidato del petrismo en las urnas. Este diario conoció que el líder político no quiso referirse al tema en un sentido amplio, pero que no descartó la posibilidad de entrar en esa contienda en los próximos meses.

Hoy con la bancada de Cambio Radical revisamos el avance de nuestras listas al Congreso. Nos preparamos para enfrentar al petrismo en 2026 y recuperar unidos el rumbo de Colombia. pic.twitter.com/c2mhWtzuOj — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) November 12, 2025

Un integrante de la bancada dijo que las opciones de Vargas Lleras, básicamente, son dos: ser el precandidato presidencial de Cambio Radical de cara a una gran consulta de derecha en marzo o, incluso, integrar la lista de aspirantes al Senado con el objetivo de ayudar a ganar votos para el propósito de ser una mayoría en esa plenaria. Esta última jugada sería similar a la que está realizando el Centro Democrático al llevar al expresidente Álvaro Uribe en la casilla 25 de su lista cerrada.

Sin embargo, de acuerdo con el senador Carlos Fernando Motoa, uno de los voceros del partido, la intención principal de todos los legisladores es que Vargas Lleras acepte ser su candidato presidencial. El congresista dijo que la reunión de este martes no tenía el objetivo de abordar ese tema, pero que varios aprovecharon para insistir y que están tranquilos porque aún queda tiempo para decidir y esperan que el ex vicepresidente, que ya habría superado todos sus procesos médicos, decida aceptar la designación.

Finalmente, Cambio Radical emitió un comunicado en el que aseguró que la decisión de la candidatura presidencial se conocerá en los próximos días, pero que, en cualquier caso, el partido sorprenderá con unas listas fuertes al Congreso y un proyecto cohesionado que tendría un segundo tiempo con la unidad de varias fuerzas de derecha y partidos tradicionales.

Así las cosas, la colectividad confirmó que su ruta será elegir un representante para que se sume a una eventual gran coalición de oposición de la que saldría un solo candidato para enfrentar al aspirante del petrismo y su “frente amplio”. Este punto, sin embargo, dependerá de que todos los partidos solucionen sus diferencias internas, pues actualmente el Centro Democrático y el Partido Conservador viven tormentas de “fuego amigo” por las definiciones de los avales.

