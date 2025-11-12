Representante López dice que ya tiene voz y voto; Partido de La U insiste en que no

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, dice que recuperó la voz y el voto luego de sanción de su partido. Foto: Cámara De Representantes

Un nuevo choque surgió en La U. Mientras que el presidente de la Cámara, Julián López, dice que recuperó la voz y el voto, el partido insiste en que la sanción se mantiene y que se debe resolver la impugnación que presentó el representante ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

López anunció que impugnará la sanción de su partido, luego de que La U lo sancionara por anunciar la creación de la “Nueva U”, una suerte de disidencia dentro de la colectividad, sin que significara una división total. López dijo que lo creaba en respuesta a sus diferencias con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. De hecho, en el anuncio de la sanción, el partido cuestionó la forma en la que se refirió a Toro.

“En consecuencia, el representante López Tenorio no podrá seguir presidiendo la Plenaria de la Cámara, dignidad que ostenta en representación del Partido. De continuar en ese cargo vulneraría la autonomía del Partido y podría viciar los trámites legislativos de la corporación”, afirmó, al momento de la sanción, la dirección colegiada –conformada por Clara Luz Roldán y Alexander Vega– de La U en un comunicado.

En todo caso, este martes, López aseguró que “una vez presentemos el recurso de impugnación, habrá efectos suspensivos sobre la medida cautelar proferida por el Comité Ético de La U y recuperaremos voz, voto y militancia. Quiero bastante al Partido de La U, lo he ayudado a que sea grande. No nos pueden castigar por pensar diferente. Hay Nueva U para rato, será la encargada de recuperar el partido y vamos para adelante. Hemos recuperado la voz y el voto y vamos a presidir de manera muy activa la discusión de la jurisdicción agraria”.

Sin embargo, el partido reiteró que, “de acuerdo con certificación recibida por parte del Comité Disciplinario y de Control Ético de la colectividad, la medida provisional de suspensión de la militancia y consecuencialmente la voz y el voto al representante Julián David López Tenorio, está vigente”. E insistió: “Ante la eventualidad de una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral esto por sí mismo no suspende la medida. La suspensión se mantiene vigente hasta que dentro del mismo proceso se levante”.

En la discusión incluso ya terció el presidente Gustavo Petro, quien en varias ocasiones ha chocado con la gobernadora Toro. “Lo que ha hecho Dilian rompe la convención Americana de Derechos Humanos. Creo que debe ser denunciado ante la comisión. Ningún órgano administrativo y mucho menos privado puede quitar los derechos políticos que son derechos humanos”, manifestó el jefe de Estado al respecto.

