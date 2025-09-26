Empresarios le piden a Juan Carlos Pinzón que formalice su candidatura presidencial

Exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Un grupo de más de 100 empresarios enviaron una carta al exministro de Defensa (2011 - 2015) Juan Carlos Pinzón para que formalice su candidatura presidencial para las elecciones de 2026. Pese a que su candidatura aún no es un hecho, desde hace ya varios meses, Pinzón ha mantenido reuniones con líderes políticos, partidos y precandidatos.

La carta fue firmada por los representantes de grandes, medianas y pequeñas empresas. Entre los que le pidieron a Pinzón que se lance están Manuel Santiago Mejía (Grupo Corbeta), Carlos Raúl Yepes (expresidente de Bancolombia), Jorge Mario Angel (Valorar SA), entre otros.

“En este momento, donde la confusión política, la inseguridad y la desesperanza parecen ganar terreno, su nombre, doctor Juan Carlos Pinzón, resuena como una de las pocas veces capaces de encarnar el liderazgo sereno, firme y competente que el país necesita”, aseguraron en la carta.

También que “Colombia necesita un timón firme. Necesita recuperar la confianza en sus instituciones, reconstruir el orden democrático y garantizar oportunidades reales para millones de familias”.

Sobre Pinzón resaltaron que “su hoja de vida, su carácter y su profundo amor por esta patria lo convierten en una opción real y necesaria para conducir el país por un nuevo rumbo. Lo invitamos a dar el paso. A encarnar una candidatura presidencial que devuelva a Colombia el sentido de propósito y de esperanza”.

Además de la carta, los empresarios también instalarán vallas en Bogotá, Medellín y Cali con el mismo mensaje.

Según supo El Espectador, Pinzón formalizaría su campaña en las próximas semanas. De momento, avanza en conversaciones con varios partidos para conseguir el aval de varias fuerzas para impulsar su candidatura. En días pasados se ha reunido con precandidatos como Vicky Dávila.

Tras el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, Pinzón sonó en algunos círculos cercanos al Centro Democrático para suceder al congresista como precandidato del partido. De hecho, el exministro se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, luego de varias conversaciones, Uribe le informó que no podría aspirar por el aval de la colectividad, toda vez que no es militante del uribismo y que, al menos en un primera etapa, se priorizará a quienes sí lo son.

