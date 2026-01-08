Registraduría avala candidaturas por firmas: estos son los candidatos que cumplen requisitos

Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Vicky Dávila y David Luna ya tienen aval presidencial para sus movimientos por firmas. Foto: Archivo Particular

La Registraduría inició el proceso de notificación a las candidaturas que buscan llegar a la Presidencia a través de movimientos por firmas. Con 13 días de margen en el calendario electoral, ya se conocen los seis primeros nombres que podrían estar en el tarjetón de la primera vuelta en el próximo mes de mayo. Aún siguen a la espera al menos nueve revisiones.

Así lo han notificado algunos de los aspirantes presidenciales a través de sus redes sociales como el caso de David Luna, el más reciente informado por parte del órgano electoral sobre la validez de las firmas entregadas para continuar de manera formal con su intención de llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

Con su movimiento ‘Sí Hay Un Camino’, Luna se convierte de forma oficial en candidado presidencial y tendrá esa credencial para participar en ‘La Gran Consulta por Colombia’, alianza con otros aspirantes presidenciales que se medirá en las urnas el 8 de marzo (mismo día de las elecciones al Congreso), para allí elegir un único candidato presidencial.

Según Luna, su movimiento representa “experiencia, conocimiento de país, y lo más importante, absoluta conexión con las regiones”. Ahora bien, de esta consulta el exsenador no es el único que ya cuenta con su aval. Los también candidatos Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, también fueron avalados por la Registraduría.

Oficialmente soy candidato a la Presidencia de la República. La Registraduría Nacional certificó que cumplimos el requisito de firmas y acaba de entregarnos el aval.



Gracias a cada ciudadano que firmó y creyó, a mi familia y a mi equipo, y a la Organización Electoral por su… pic.twitter.com/CsRE946w1A — David Luna (@lunadavid) January 8, 2026

A ellos también se suma la exdirectora de Revista Semana, Vicky Dávila, quien también tendría la luz verde del órgano electoral para seguir con su campaña y de paso, medirse en las urnas con los demás candidatos de esa coalición de centroderecha. Según los reportes oficiales, Luna hizo entrega de 1,1 millones de firmas, Cárdenas 1,06 millones, Gaviria remitió 2,3 millones -que venían respaldadas del proceso de la Fuerza de las Regiones, ahora desintegrado- y finalmente Dávila presentó 1,2 millones de rúbricas.

Ahora bien, estos nombres no son los únicos. Fuera de coalición alguna, el candidato Santiago Botero también cuenta con el aval presidencial de la Registraduría luego de que el órgano le avalara su movimiento ‘Romper el Sistema’, que presentó a mediados de noviembre cerca de 1,2 millones de firmas.

A su vez, el exdirector del Dapre y exministro de las TIC en el gobierno Petro, Mauricio Lizcano, también es otro de los avalados por la Registraduría para su candidatura presidencial. El candidato remitió poco más del millón de firmas, pero con ello fue suficiente para superar los requisitos del ente para mantener en firme su intención. Tal cual Botero, Lizano no participaría de una consulta previa en marzo e iría directo a la primera vuelta de mayo.

Por otro lado, son otros seis aspirantes que también se quedaron sin su aval. El reporte inicial ya dilucidaba algunos nombres. Por ejemplo, Mihaly Flandorffer Peniche (525), Pedro Agustino Rosado (240), Pedro Pablo Díaz (1.140) y Ernesto Sánchez Herrera (1.005) no cumplieron con el mínimo de firmas requeridas por parte de los entes electorales que se situaba, según el censo electoral, sobre las 630.000 firmas.

Los siete integrantes de #LaGranConsulta, junto a @PinzonBueno , adelantamos un proceso de conversaciones profundas sobre el futuro del país y los principales retos que enfrenta Colombia.

El candidato manifestó su interés en hacer parte de la consulta el próximo 8 de marzo de… — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) January 7, 2026

Asimsimo, Henry Humberto Martínez del movimiento ‘Huellas por Colombia’ y Alexander Francisco Henao de ‘Grito de Independencia la Monarquía’, aunque presentaron 821.265 firmas y 1.1173.465 rúbricas, respectivamente, no superaron el filtro en la revisión final de la Registraduría para su aval.

En ese sentido, esos seis candidatos se quedarán sin aval y ahora, queda por conocer el futuro de las aspiraciones de otros 9 precandidatos a quienes la Registraduría se encuentra haciendo la respectiva revisión de las firmas entregadas. En esos nombres están Abelardo de la Espriella - que tiene aval presidencial de Salvación Nacional -, Juan Daniel Oviedo, Sondra Macollins, Carlos Felipe Córdoba, Leonardo Huerta, Carlos Caicedo, Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Daniel Palacios.

