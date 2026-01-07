Juan Carlos Pinzón oficializó su entrada a la Gran Consulta por Colombia

Candidato presidencial, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos. Foto: Óscar Pérez

El candidato Juan Carlos Pinzón, por el partido Oxígeno, anunció su participación en la Gran Consulta por Colombia, después de varias reuniones con el grupo de candidatos y precandidatos. “De aquí saldrá el próximo presidente de Colombia. Esta unidad le dará a Colombia la posibilidad de enfrentar los problemas y encontrar el rumbo que el país necesita”, aseguró.

“Colombia necesita unidad para resolver sus problemas, por eso es tan importante que ustedes los colombianos sean los que decidan a través de la democracia en un mecanismo de elección popular quién debe ser el colombiano que represente esta unidad y enfrente los problemas que tiene Colombia”, manifestó Pinzón.

Al respecto, la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia se refirió al tema a través de su cuenta de X: “nos reunimos con Juan Carlos Pinzón, y conversamos sobre retos que enfrenta Colombia y el su futuro. El candidato manifestó su interés en hacer parte de la consulta el próximo 8 de marzo de 2026, así como su compromiso con los principios y valores de unidad que nos han convocado, entendiendo por unidad la capacidad de construir acuerdos en medio de las diferencias. Le damos la bienvenida a este equipo”.

En este momento, la coalición esta conformada por Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, David Luna y Daniel Palacios. De los nueve que estarían en la coalición, solo Pinzón, Valencia y Galán ya cuentan con aval político. Dávila, Gaviria, Cárdenas, Luna, Oviedo y Palacios están a la espera de los resultados de la Registraduría de si obtienen o no su aval político.

Todos los que presentaron firmas a la Registraduría antes del 17 de diciembre de 2025, sabrán si consiguen el aval político a más tardar el 21 de enero —que es el plazo máximo para que el ente registrador Hernán Penagos revele los resultados—, entonces estará más claro el panorama para saber quiénes podrán participar en la consulta del 8 de marzo.

